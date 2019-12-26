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杭州美髮師線上撩妹騙錢 老婆貼婚照釣出9個「小三」

2019-12-26 12:42世界日報 北京26日電

目前本案已有九名被害人，損失總計60餘萬元，案件還在進一步偵查中。 (取材自...
目前本案已有九名被害人，損失總計60餘萬元，案件還在進一步偵查中。 (取材自博雅天下／視覺中國圖)
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浙江杭州一美髮店老闆的妻子小雨（化名），日前無意間看到老公手機微信跳出曖昧對話：「老公，早安」。她懷疑老公有小三，驚嚇之餘為了「宣誓主權」，馬上用老公的手機編輯了一條朋友圈，並附上和老公的結婚照，想看看老公究竟有多少「貓膩」。

綜合媒體報導，沒想到發了朋友圈以後，她迅速收到好多女孩的回覆：「你難道在騙我嗎？」「我在你眼裡算什麼？」「你打官司的事情是真實的嗎？」「你出車禍的事情是真的嗎？」……更讓人震驚的是，這些回覆來自不同的女孩，粗略數來就已經超過了五個。小雨從老公的微信中找到了其他被騙女孩的聯繫方式，一個個告知她們真相。

小雨的老公楠（化名），是個95後，在開美髮店的過程中結識了不少女孩，他自稱單身，用化名和她們搞曖昧。不但如此，楠還在各種線上社交App、遊戲中撩妹，廣撒網和不同的女孩處對象。

小羊（化名）就是這些女孩中的一個。楠常常對她噓寒問暖，關心有加。在楠的描述中，他很有錢，且事業有成，但時不時楠偶爾會出些「小狀況」。「我最近手頭有些緊能借我些錢支付店舖的房租嗎？馬上還你。」「最近新店要裝修了，可以給我點支援嗎？」「最近家裡生意有些困難，你願意與我共度難關嗎？」……。

楠還主動提出讓小羊加自己假冒的媽媽的微信，方便以後「婆媳」交流，小羊對楠也就更放心了。楠又提議，可以透過網貸來借款入股。為了給男朋友事業添磚加瓦，小羊咬了咬牙在網貸裡分期借了錢給楠，雖然自己現在苦了些，但想著跟著楠未來總會越來越好的……。為了男友的感情，小羊一次次地施以援手，幾乎要被掏空了。

拱墅區人民檢察院日前以涉嫌詐騙罪對楠批准逮捕，目前本案已有九名被害人，損失總計60餘萬元，案件還在進一步偵查中。

網友見狀紛紛表示：「查楠這個化名好。」「這都渣到什麼地步了，可憐了那些單純的姑娘們。」「這老婆好人啊！要是沒有她，不知道還有多少女孩被騙。」

微信北京

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