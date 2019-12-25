流產後怕被罵 女子「偷嬰兒」謊稱是自己親生

大陸貴州一名楊姓女子流產後因為害怕被家人責備，於是偷了別人的小孩，並營造生產的假象。圖擷自 環球時報 分享 facebook

日前大陸貴州發生一起離譜「偷嬰兒」事件，一名楊姓女子懷孕後不幸流產，但因為害怕受到家人責備所以一直予以隱瞞，而她在認識剛生下小孩的劉姓女子後，竟將劉女的孩子偷來冒充成自己的，楊女的家人一直到警察找上門後才知道原來嬰兒是偷來的。

根據「環球時報」報導，大陸貴州一名楊姓女子原本懷有身孕但卻不幸流產，流產後因為害怕受到家人責備，於是一直假裝自己還懷有身孕。而楊女在19日於醫院體檢時認識了劉姓婦女，意外得知她剛產下一名女嬰，於是楊女便萌生偷別人孩子的想法，更進一步與劉女攀談，打聽出她的住家地址。

根據報導，楊女21日時假裝自己到劉婦家附近找租屋，再以手機沒電為由要求到劉婦家充電，在劉婦家待了好幾個小時，後來確認她睡著後，楊女便迅速把她剛出生五天的女嬰抱走。楊女之後回到家中床上製造生產的假象，並通知家人自己產下了一名女嬰。

劉婦睡醒發現嬰兒不見後立刻報警，而監視器也拍下楊女犯案過程，警方在兩個小時後於楊女家中將她逮捕，這時她的家人才知道原來女嬰不是她所生，而是偷來的。事後劉婦感謝警方將女嬰追回，而楊女則因涉嫌拐騙嬰兒被依法刑事拘留，整起案件正進一步辦理中。