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12歲女童肺破洞又積水 致病元兇竟和「水」有關

2019-12-25 19:21聯合新聞網 綜合報導

女童的左肺下葉出現「空洞」，最後確診為肺吸蟲感染症。圖擷自看看新聞
女童的左肺下葉出現「空洞」，最後確診為肺吸蟲感染症。圖擷自看看新聞
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大陸陝西一名12歲女童因出現咳嗽、胸痛等症狀就醫，沒想到檢查後發現女童的左肺下葉出現「空洞」，最後確診為肺吸蟲感染症，醫師問診時得知女童常飲用山間小溪流的水，原以為是乾淨、清澈的溪水，但沒想到卻喝進了大量的寄生蟲卵。

根據「看看新聞」報導，從女童胸部的電腦斷層攝影顯示，她的左肺下葉有空洞，同時有胸水，完全符合肺結核的症狀，但沒想到再進一步檢查時卻發現女童的病症竟是一種寄生蟲的感染。醫師表示女童左肺下葉的空洞，實際上是大量的肺吸蟲，而右側的胸水也是由肺吸蟲所引起。

醫師透過問診得知女童常飲用山間溪流的水，原以為是乾淨的溪水，但沒想到裡面卻含有大量寄生蟲，醫師也提到肺吸蟲感染症為一種食源性寄生蟲病，會通過吃喝來感染。而肺吸蟲感染症就是一種常見的寄生蟲感染，特別是山林裡的溪水，看起來很乾淨但實際上裡面含有許多寄生蟲卵，生活在山中小溪裡的螃蟹也可能含有大量的肺吸蟲。

醫師也提到，一但肺吸蟲的囊蚴進入小腸，幼蟲脫囊會穿透腸壁進入血液，再通過血液到達肺部引發炎症，病症與結核病相似。但醫師也提醒肺吸蟲並不可怕，只要將食物煮熟，經過高溫煮沸後肺吸蟲就可以被完全殺死。而幸好女童病情發現的早，及時就醫後目前並無大礙。

女童常飲用山間溪流的水，原以為是乾淨的溪水，但沒想到裡面卻含有大量寄生蟲。圖擷自...
女童常飲用山間溪流的水，原以為是乾淨的溪水，但沒想到裡面卻含有大量寄生蟲。圖擷自看看新聞
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寄生蟲醫師高溫攝影咳嗽結核病

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