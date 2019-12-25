男子街頭暴打女子還嗆「去報警啊」 一旁路人淡定滑手機

男子追打年輕女子。旁邊還有一個看似淡定的路人甲。（視頻截圖） 分享 facebook

陳先生在杭州濱江雲狐科技園開了間工作室，工作室的監控正對著大門口。20日傍晚，監控湊巧記錄下這暴力的一幕。一名男子在追打一名年輕女子，男子追到後把人抱摔，並且還跳起用腳狠踹了女生的頭部。全程都能聽到女生淒厲的哭喊聲。

看看新聞報導，聽到動靜的陳先生出門制止，對方男子還拿話嗆他：「關你屁事啊，關你屁事啊，你要報警你就報好了。」隨後，男子停止了暴行，轉身離開。

但接下來發生的一幕，讓陳先生有些發懵。被打女子此時自己站了起來，也跟著男子走了，也沒有反抗或者是求救的意思。

陳先生猜測，可能這個女生不是第一次遇上這種事情。長期的隱忍，或是不斷的接受這種暴力，讓她不敢發聲。

據報導，記者透過雲狐科技園物業，拿到園區內更多道路監控。

監控顯示，20日傍晚6點53分左右，女子從雲狐科技園東南角，也就是長河路與濱安路交叉口旁的綠化帶小路，跑進園區，邊跑還邊回頭看。

緊接著，監控裡就出現了男子，在後面跑步追趕。大約奔跑50米後，女子左轉，繼續跑到陳先生店門口時，被男子追上，緊接著就出現了施暴的那一幕。

之後，兩人原路返回。一路上都是男子在前，女子跟在後面。男子多次轉身跟女的說了些什麼，從肢體語言看，男子情緒比較激動。

等走回到園區東南角，綠化帶小路上時，男子突然抬起右手，發力打了女生一耳光，緊接著伸出左手去掐女子的臉，在女子做出遮擋動作後，男子又是右手一記耳光。之後，兩人離開，消失在園區監控拍不到的地方。現場看似有一名路人，全程未制止這起暴力事件。

報導說，目前杭州警方已立案，具體情況仍在調查中。

浙江五聯律師事務所律師肖希表示，如果真的是家暴，《反家庭暴力法》第23條規定，可以向法院申請人身安全保護令。人身安全保護令，可以勒令施害方在一定期限內離開受害者身邊，不得見面。

可是有人要問，這起暴力事件，兩人也許只是情侶，並沒有共同生活，《反家庭暴力法》能保護受害者嗎？實際上，施暴男子打人的行為有監控紀錄，一樣要受到法律約束。