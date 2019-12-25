被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

被拐賣分開36年的壯壯，在獄中與父母重逢，一家人哭成一團。圖／廣州日報 分享 facebook

36年前，兩歲的壯壯（化名）被人在家附近的旅社抱走。36後，在廣東省河源監獄，從重慶永川千里迢迢趕到的兩位老人，與兒子相認。早已哭成淚人的母親嘴唇顫抖，看看兒子的臉，摸摸兒子的手說：「找到你，我就心安了！」

廣州日報報導，發現壯壯不見了，一家人發瘋似地到處尋找，但毫無結果。

36年來，這個家庭一直奔走在尋子的漫漫長路上，只要一有線索就立刻動身，只要聽說哪裡有被拐的男孩就去相認。夫妻倆遍訪數十個城市，足跡遍及河南、上海、福建等地，他們給全國20多個省市的婦聯單位寫過求助信，走過無數條大街小巷，磨爛無數雙鞋子，車票堆得像小山一樣高。

為了能在第一時間收到有關兒子的消息，夫妻的家庭住址和電話一直沒換，壯壯的家還保持著他剛被拐走時的樣子。

據報導，兩歲的壯壯當時被拐賣到離家幾百公里的一戶農民家裡，養父母家條件並不好，壯壯自小頑皮，常常受到養父母的棍棒教育。

10歲那年，壯壯得知自己是被抱養的，與養父母的關係也更加緊張。

18歲的壯壯中學沒讀完就輟學外出打工。由於與養父母關係不好，壯壯很少回家。到後來，他幾乎幾年才回家一趟。

直到2017年，壯壯在火車上因擁擠與他人發生衝突，矛盾升級為暴力，造成對方一死一傷，壯壯犯故意傷害罪，被判處死刑緩期執行，鋃鐺入獄。

報導說，2007年，壯壯的親生父母前往重慶市永川區公安局進行雙親DNA數據採集，公安機關透過打拐網路向全國各地發出壯壯的親子比對信息。

2019年8月，重慶市永川區公安局透過比對，發現在河源監獄服刑的壯壯。經過兩地警方多方努力，在採集血樣、比對後，公安機關確認他們的親子關係。

12月11日，在河源監獄親情會見室裡，穿著囚服的壯壯略顯生澀地叫了聲：「爸，媽」。早已哭成淚人的母親嘴唇顫抖，父親蒼老的臉上掛滿笑容。妹妹從出生起就知道自己有一個被拐走的哥哥。終於見到了，她撲過去抱住哥哥。

2018年，壯壯到河源監獄服刑。他說：「以前我恨這個世界上所有的人，他們沒有一個是對我好的。」當他看到親生父母用36年的時間尋找他，公安幹警和監獄警官們為了他的事付出了那麼多努力，他說：「覺得不能再對不起他們，再傷他們的心了，我要好好改造，去贖犯過的罪。」