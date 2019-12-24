惠州男因1號之差錯失10億彩金 他卻稱知足

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90後的唐先生（化名）近日前往廣東惠州市福利彩票發行中心辦理兌獎，對於因一號之差錯失近10億（約1.43億美元）巨獎表現淡定。他表示獲得1174萬元獎金已經知足，把錢拿到手才是正經的。

彩民因一號之差錯失10億獎本人稱獲1174萬已知足 (取材自看看新聞) 分享 facebook

看看新聞報導，唐先生的這張彩票是4注相同號碼的投注，每注分別為72倍，投注額為576元，共收穫288注 二等獎，每注獎金4萬777元，總獎金共1174萬多元。

當期的開獎號碼中，6個紅球跟唐先生選的一模一樣，但藍球開出的是09，而唐先生投注的號碼是11。

彩民因一號之差錯失10億獎本人稱獲1174萬已知足 (取材自看看新聞) 分享 facebook

唐先生是一位直爽坦蕩的人，他坦言，購買福利彩票除了支持國家福利事業，更希望自己能夠意外獲獎。

唐先生從事設計工作，隨著收入增加，加上自己單身還沒成家，購買福利彩票的金額逐年加大，有時花上100塊錢買50倍，有的時候甚至花200塊錢買100倍。

12日這天，他突然想買一次大的，並現場選了投注號碼，沒想到居然中了。唐先生表示，拿到獎金後首先先買房，然後拿出一部分錢孝敬爸媽，剩下的再作考慮。

另據澎湃新聞報導，據浙江寧波市福彩中心人士12月23日介紹，羅先生（化名）是工人，常要三班倒，2011年開始買福彩「雙色球」，因收入不高，每次都控制在10元左右。羅先生15日被通知到公司財務處結帳——他被公司辭退了。他自認為沒犯啥錯，試著與老闆溝通，得到的是「我也很難，相互理解」的答覆。

回家途中，他路過常去的一個代銷點，花10元買了張「雙色球」彩票。平時他是自選號碼，但當天情緒低落，選擇了機選。16日凌晨，失眠的羅先生刷手機看開獎信息時發現自己的第二注號碼與當期一等獎號碼一致，獎金共895萬元。

據報導，羅先生已領走獎金。