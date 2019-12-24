5歲男童想當拳王！狂做伏地挺身2個月練出腹肌 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

遼寧一名五歲男童喜愛搏擊運動，從小立志要當「拳王」，男童爸爸兩個月前開始訓練他運動，如今男童已有腹肌，甚至可以連續做幾十個伏地挺身，相當厲害。

澎湃新聞報導，這名住葫蘆島的男童喜歡搏擊運動，尤其喜愛觀看相關影片，他爸爸發現他很有練武天份，兩個月前開始訓練他運動，如今男童已經可以連續做幾十個伏地挺身，推腹肌輪也可以推2、30下，到現在已練出腹肌。

男童爸爸表示，兒子不帶拳擊手套時，跟一般小孩一樣天真可愛，不過他夢想要當拳王。男童可愛的說，「我戴上拳套後，不會因為你是我爸而對你手下留情」，語畢就與父親開始練習搏擊。

據報導，網友看了直說「五歲就這樣，反觀我的肚子覺得慚愧」、「這位少俠骨骼驚奇、器宇不凡，是萬中無一的體育奇才啊」。

不少人擔心男童發育未完全，就開始訓練肌肉，對成長有礙，但有人表示：「一個人只要能走路就有腹肌。正常人看不到腹肌是因為脂肪層太厚」。

還有人分享說，「自重訓練而已，我兒子一歲，我就拉他練了兩三天五個的捲腹，學走路的時候摔倒，他就能條件反射的把頭收住」，可見小朋友學運動，對自我保護也很有幫助。也有網友說，許多運動員都是從小訓練，長大後體格條件依然優秀，不會因此長不高。