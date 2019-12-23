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百位情婦同住一社區 陸高官落馬後奢靡生活曝光

2019-12-23 22:06聯合新聞網 綜合報導

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民中箭落馬，收賄、貪污、重婚多...
中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民中箭落馬，收賄、貪污、重婚多案纏身。圖/中国经济网
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中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民，日前被開除黨籍及公職身份，以涉嫌「收賄貪污、重婚」等案件被提起公訴。檢警進入賴小民住處搜索時，不但搜出約2.7億元人民幣（約11.6億元新台幣）現金，還發現他把所有情婦、小孩都安置在同個社區中。賴小民更有「3個100」——100多個情婦、100多間套房以及100多個貪污關係嫌疑人，可見他原本的生活可以說是紙醉金迷。

根據《中国经济网》報導，賴小民去年4月因貪瀆案被逮補，今年2月又被以「收賄、貪污、重婚」等案件提起公訴，是中共十九大後首位被最高檢公布涉及重婚罪罪名的官員。賴小民長年透過輸送利益來牟利，並大手筆收購、炒作香港上市公司。除了家中被搜出高達2.7億的人民幣現金之外，徹查後也被發現存款竟有16億人民幣（約69億元台幣），就連他的母親帳面上的存款也有3億人民幣（約13億元台幣）。

更驚人的是賴小民的「3個100」被爆了出來，據報導他的情人高達100多位，其中包括前妻、情婦、公司職員等。而賴小民把他的情人一起安置在同個社區內，分別給予他們在華融等公司的總經理、主管階級職位，並將100多個套房以各種名義分給他的情人，還依照親密程度編號稱呼，整個社區的孩子都叫賴小民「爸爸」。在賴小民落馬之前，人數眾多、關係又複雜的社區，竟沒有一點消息走漏，怎麼做到沒有任何感情糾紛、爭風吃醋，令外界相當好奇。

針對其餘的100多位關係嫌疑人，負責調查的單位則表示，賴小民所涉及的案件至少需要3年以上才可以辦理完。賴小民被逮補後，華融也有多名主管被以涉嫌受賄被捕，相關案件仍在調查當中。

貪污一夫多妻收賄

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