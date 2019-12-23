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她懷孕4個月子宮裡沒胎兒 檢查後才知住在腹腔內

2019-12-23 19:39聯合新聞網 綜合報導

日前大陸廣西一名孕婦，到到醫院做產檢，但醫生卻怎麼樣都找不到胎兒在哪裡，在大醫院...
日前大陸廣西一名孕婦，到到醫院做產檢，但醫生卻怎麼樣都找不到胎兒在哪裡，在大醫院做更進一步的檢查後，才得知原來胎兒「住」進媽媽的腹腔內。圖擷自環球網
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確診懷胎4個月，子宮裡卻是空的！日前大陸廣西一名孕婦，挺著4個月的孕肚到醫院做產檢，但醫生卻怎麼樣都找不到胎兒在哪裡，在該醫生的建議下，婦人轉到大醫院做更進一步的檢查，才得知原來胎兒竟然「住」進媽媽的腹腔內。

根據《環球網》報導，這名來自廣西自治區41歲的黃姓孕婦，懷孕後一直沒有及時到醫院做檢查，當時在當地一家地區醫院做彩色超音波檢查，才發現寶寶沒有在子宮內，過了15週，她的子宮內依然沒有看見胎兒。起初醫生懷疑她是子宮外孕，但是如果是子宮外孕，胎兒有95%的機率都是長在輸卵管，最後建議黃姓孕婦直接到大醫院做更詳細的檢查。

轉到大醫院後檢查才發現，原來胎兒著床在孕婦的腹腔內，甚至已有4個月大，隨後就被醫生確診為腹腔妊娠。由於在這樣的情況下，一旦發生羊膜囊破裂對母體有極大的危害，可能會直接影響孕婦的性命，因此婦產科團隊立刻根據孕婦的情況，擬定詳細的手術方案。

報導中也提到，醫生表示腹腔妊娠母體的死亡率為5%，而胎兒的存活率僅為0.1%。所幸最後手術順利，經過幾天觀察，孕婦已從急診室轉到普通病房，但因為孕婦的身體較瘦弱，傷口恢復的較緩慢，所以目前也還康復治療中。

孕婦到大醫院後檢查才發現，原來胎兒著床在孕婦的腹腔內，甚至已有4個月大。圖擷自環...
孕婦到大醫院後檢查才發現，原來胎兒著床在孕婦的腹腔內，甚至已有4個月大。圖擷自環球網
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懷孕婦產科子宮孕婦

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