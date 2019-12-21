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大陸驚見CHARLES & KEITH山寨店！網怒：欺負我不懂字母？

2019-12-21 19:17香港01 卡洛兒

大陸出現名為「CHERLSS & KEICH」的山寨店，與正版只有幾個英文字的差...
大陸出現名為「CHERLSS & KEICH」的山寨店，與正版只有幾個英文字的差異。圖翻攝微博
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大陸山寨貨層出不窮，現在買牌子貨都要看清楚英文串法！被稱為「小CK」的新加坡品牌「CHARLES & KEITH」袋款鞋履簡約大方，加上親民的價錢，大受年輕女性歡迎，但近日大陸卻出現名為「CHERLSS & KEICH」的山寨店，與正版只有幾個英文字的差異，而裝修風格及產品非常相似，有網友則買錯假貨後在網上大叫「中招了」，有人拿回去退貨被拒，氣得把手袋放店外示眾。

據官網介紹稱，CHERLSS & KEICH為廣州市源泰皮具有限公司旗下品牌，於2019年成立，主要經營女性手袋、飾品及鞋履，並指品牌風格為「時尚、優雅、個性」，目標客群以新時代年輕女性為主，與CHARLES & KEITH路線相近。目前CHERLSS & KEICH已進軍廣東、四川、湖南及上海開設旗艦店，亦在多個一至四線城市開設分店。

由於該店仿真度高，驟眼看門面裝修與CHARLES & KEITH幾乎一模一樣，有大陸網友則抱怨有次逛街經過時，見「小CK」五折優惠就買了手袋，結果回到家才發現英文串法不同，「買的時候真的沒在意，還以為是包裝換了顏色」、「欺負我不認識字母？」、「款式顏色相當齊，連吊牌樣子都一樣，差點上當，還好仔細看到拼寫是ss」。

有人不忿被騙了，遂走到店裏要求退款被拒，唯有放在店外示眾，並寫明新加坡品牌的英文全名，提醒大家別買錯假貨。另有網友稱，進店仔細看就會分到真偽，因山寨貨做工較粗糙。

大陸出現名為「CHERLSS & KEICH」的山寨店，與正版只有幾個英文字的差...
大陸出現名為「CHERLSS & KEICH」的山寨店，與正版只有幾個英文字的差異。圖翻攝微博
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CHERLSS & KEICH已進軍廣東、四川、湖南及上海開設旗艦店，亦在多個一...
CHERLSS & KEICH已進軍廣東、四川、湖南及上海開設旗艦店，亦在多個一至四線城市開設分店。圖翻攝自微博
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有網友經過山寨小ck沒為意，見有優惠就買了，結果回到家才發現英文串法跟正版不同。...
有網友經過山寨小ck沒為意，見有優惠就買了，結果回到家才發現英文串法跟正版不同。圖翻攝自微博
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有網友不忿被騙了，遂走到店裏要求退款被拒，唯有放在店外示眾希望能轉售，並寫明新加...
有網友不忿被騙了，遂走到店裏要求退款被拒，唯有放在店外示眾希望能轉售，並寫明新加坡品牌的英文全名。圖翻攝自微博
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有人不忿被騙了，遂走到店裏要求退款被拒，唯有放在店外示眾希望能轉售，並寫明新加坡...
有人不忿被騙了，遂走到店裏要求退款被拒，唯有放在店外示眾希望能轉售，並寫明新加坡品牌的英文全名。圖翻攝自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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