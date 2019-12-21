長期被媽家暴 7歲童「遭刀割毒打」曝：仍想待在她身邊

陝西西安一位媽媽日前因長期家暴自己七歲的孩子小天（化名）而被拘留，孩子只能住在救助站裡。陝西都市快報報導，小天父母離異，從小跟媽媽生活在一起，但媽媽常用刀傷害他。小天日前經治療出院，暫住在兒童村，小天說很想媽媽，哪怕被打還是想待在媽媽身邊。

據報導，孩子除了刀傷，渾身上下沒有一處完整的地方，額頭、脖子、肚子、小腿上全是傷痕。小天在西安一所寄宿制小學讀一年級，幾年前爸爸與媽媽離婚後，小天便跟著媽媽在西安生活，而他的媽媽脾氣比較暴躁，心情不好的時候就會打他。在小天的記憶裡，五歲開始，每當媽媽心情不好，就經常用電線、刀具等打自己，開始小天會喊叫會逃跑，但抓回來之後被打得更凶，於是小天再被打的時候就默默忍著。

小天覺得，一定是自己調皮不聽話才惹媽媽生氣，才會被媽媽教訓，而小天的姥姥、姥爺在農村，很少聯繫，長期遭受親生媽媽虐待的小天，沒有「救命稻草」。

報導稱，11月初，小天被媽媽用刀割傷後，被送到了醫院進行救治，據主治醫生說，當時孩子渾身是傷，特別是胸前，有一道很深的刀割傷口。主治醫生說，雖然孩子經常被毒打，但小天對媽媽卻極力維護。當問他是否怨恨媽媽時，孩子小聲說「不太恨」，而小天剛被送到醫院時，好幾次「騙」大家，說自己身上的傷很多地方是自己不小心弄的，跟媽媽沒關係。

而在救助站裡，小天表示想回去上學，「我還挺想同學的。雖然我媽打我，但我還是想待在她身邊。」被問到被媽媽打也願意？小天說：「打就打唄，要不然我就沒有媽媽了。」媽媽和暴力，小天最終還是站在了媽媽這一邊，而這也是孩子對母愛的渴望。

男童表示很想媽媽，哪怕被打還是想待在媽媽身邊。圖翻攝自微博「陜西都市快報」 分享 facebook