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想念媽媽… 大陸9歲留守童想搭火車到廣州找她

2019-12-21 17:10世界日報 中國新聞組／北京22日電

大陸一名九歲男孩日前獨自一人來到廣西梧州南站，想乘坐動車去廣州。當天上午11時許，梧州南站工作人員在車站發現了這名小男孩。廣西交通廣播報導，他身高還不到1.2米，獨自在進站通道徘徊，工作人員便上前詢問，但孩子支支吾吾不肯回答，工作人員只好聯繫鐵路民警前來處理。

據報導，經過溝通後民警了解到，男孩今年九歲，是名留守兒童，他的媽媽在廣州打工，因為想念媽媽，他便瞞著家人準備乘動車去找媽媽。

報導稱，男孩說，當天早上他裝了幾件衣服進書包，就獨自乘坐汽車來到梧州南站，因為沒有買車票，他悄悄跟在其他旅客身後進了站。在溝通過程中，男孩一直央求民警一定要把他送上動車，他要去廣州找媽媽。

民警表示他太小了會走丟，男孩還強調自己「認識路」，經過耐心勸說和詢問，男孩終於說出家裡人聯繫方式，民警電話聯繫上其家長。

報導指出，在電話裡，男孩的媽媽答應，今年春節一定會回家陪他過節。聽到了媽媽的承諾，男孩答應以後不再偷偷離家出走，最後，男孩的奶奶來到車站將他接回家。

不少家長為了多掙錢，給孩子過上更好的生活，所以選擇遠離家鄉，外出務工，讓孩子留守在老家，因為距離和工作的原因，就疏於對孩子的陪伴。

而因為想念在外務工的媽媽，這名九歲男孩竟偷偷離家出走，還一個人跑到火車站。如果不是民警及時攔下，他很有可能會走丟，想想就令人心酸淚奔。

快要過年了，小男孩就能見到他的媽媽了。也希望天下所有分離的父母子女，都能早日團聚、幸福團圓。

一名九歲男竟偷偷離家出走，一個人跑到火車站。圖翻攝自微信公眾號「新聞在線」
一名九歲男竟偷偷離家出走，一個人跑到火車站。圖翻攝自微信公眾號「新聞在線」
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一名九歲男孩獨自一人來到廣西梧州南站，想乘坐動車去廣州。圖翻攝自微信公眾號「新聞...
一名九歲男孩獨自一人來到廣西梧州南站，想乘坐動車去廣州。圖翻攝自微信公眾號「新聞在線」
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留守兒童春節打工

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