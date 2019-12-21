學搏擊1個月就對戰格鬥員 男被KO昏迷3周後離世

11月30日在大陸成都一場自由搏擊賽中僅35秒就被KO的22歲大學生小龍（化名），不幸於昨日去世。小龍為首次參賽，賽前僅接受過一個多月的訓練，而對手王某是擁有金腰帶的職業格鬥運動員，當時戰績11戰0負3，被KO。

小龍的哥哥表示，治療小龍的醫療費已經花費26萬元（約3.7萬美元），出事後主辦方法人石某的家屬、推廣方以及王某的家屬等墊付了10萬左右，但此後拒絕再支付。

綜合媒體報導，自小龍出事後，警方已第一時間介入，比賽主辦方公司法人代表石某和傷人拳手王某一直在警方控制中，案件尚未有定論。對於之後的打算，小龍哥哥無奈的表示，只能等待警方的調查結果，「我媽媽悲傷過度一直躺在床上，警方通知了涉事幾方，但現在沒有一人來探望過我們。」目前小龍家人正聯繫律師進行後續的法律行動。

傷人拳手的母親稱，自己得知消息後，哭得很傷心，大家都不想看到這樣的結果；兒子目前仍在拘留階段，比賽前他因手受傷不想參賽，賽前三、四天仍在拒絕，但賽事主辦方反覆遊說勸他參賽，相信司法機關能給一個公平公正的結果。

據現場拍攝視頻顯示，開場僅35秒，小龍被對手踢中左腹部後緩慢蹲下，隨後心臟驟停陷入昏迷。當晚10點6分，小龍因為外部重創導致心臟驟停，生命垂危，在新華醫院搶救了5個多小時後恢復心跳，但隨即腹腔內開始快速大量出血，隨即被轉往四川大學華西醫院。

小龍的對手王某在成都格鬥圈內小有名氣，經營一家泰拳館。小龍是一名沒有任何實戰經驗的初學者。二人的實力水平不在同一層級。而帶小龍參加比賽的教練吳某自事件發生後，再未露面。他是否謊報了小龍只是初學者的水平？

對此，吳某和主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播公司各執一詞。吳某向家屬透露，自己明確告知主辦方小龍是初學者，是主辦方匹配對手失誤。但主辦方一位股東卻告訴媒體，吳某宣稱小龍有一年半的格鬥基礎。

據報導，小龍一家來自巴中農村，哥哥和父母常年在外務工，生活本不富裕，無力負擔小龍一天需要2.5萬元的醫藥費。12月9日晚，小龍家人通過網絡募集善款。12日下午，由於醫院帳戶只剩下3000多元錢難以支撐，小龍家人迫於無奈暫停籌款，將已籌得的7萬3304元的善款提取出來用於小龍的治療。

小龍哥哥表示，截止小龍離世，帳上的醫療費已經花費26萬元，「醫院還有欠款，還沒來得及去查。」

小龍在重症監護室昏迷3周後離世。圖翻攝自紅星新聞 分享 facebook