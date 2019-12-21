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年終大手筆！大陸農村直接送金條、銀條給每位村民

2019-12-21 15:40世界日報 中國新聞組／北京21日電

歲末年終將至，各大企業派發紅包、福利引起關注，繼騰訊雲團隊19日獎勵每位員工 iPhone 11 Pro，引發網友羨慕稱「又是別人家公司」；在大陸浙江杭州，有個村莊更是大手筆，直接發給每位村民金條、銀條。

每日經濟新聞報導，蕭山瓜瀝鎮航民村近日在網上暴紅，「為慶祝『航民』創業40周年，航民村福利大發送，每個村民一塊金條、一塊銀條收入囊中。」從網上曝光的照片顯示，上述金銀條有半個手掌大，正面是鳳凰，背面刻著「航民創業40周年」。

發放的金銀條全是千足金和千足銀，重量31.125克。按目前的金價，一塊金條的價格在人民幣1.3萬（約新台幣5萬）左右。

報導指出，該村福利其實不僅限於此次金銀條。早在今年10月，航民村才舉辦了一次航民創業40周年豐收宴，現場擺了近百桌。

資料顯示，航民村位於杭州市蕭山東部，全村322戶，人口1219人。1979年，航民村以6萬農業積累開始創辦工業企業；1989年1月成立蕭山市航民實業公司；隨著村級經濟和社會事業的發展，1997年8月，組建浙江航民實業集團有限公司（下稱航民集團）。

在航民村的發展史上，有兩個關鍵時刻。一是現任航民集團董事長的朱重慶及航民村集體押寶工業，以6萬辦起蕭山漂染廠。當時，蕭紹一帶流傳有靠「染缸、酒缸、醬缸」三缸致富的說法。

第二是1999年，航民村率先在全省探索村級集體產權制度改革，將村集體49%的股權量化到村民、職工和經營管理骨幹，構建共同富裕機制。2018年，職工人均收入6萬5000元（約新台幣27萬），村民人均收入5萬8000元（約新台幣24萬）。

今年69歲的村民朱柏意如今退休在家，他說：「我現在一年能拿8萬分紅（約新台幣34萬），2萬多退休工資（約新台幣8萬），6000元福利補貼（約新台幣2萬）。」

大陸浙江杭州有個村莊，直接發給每位村民金條、銀條。圖翻攝自錢江晚報
大陸浙江杭州有個村莊，直接發給每位村民金條、銀條。圖翻攝自錢江晚報
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金銀條有半個手掌大，正面是鳳凰，背面刻著「航民創業40周年」。圖翻攝自澎湃新聞
金銀條有半個手掌大，正面是鳳凰，背面刻著「航民創業40周年」。圖翻攝自澎湃新聞
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金銀條有半個手掌大，正面是鳳凰，背面刻著「航民創業40周年」。圖翻攝自澎湃新聞
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