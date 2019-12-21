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大陸耶誕通告稱「不過洋節」 網友：要不要取消元旦？

2019-12-21 15:50世界日報 中國新聞組／北京21日電

湖南衡陽市政府20日發布事項通告，嚴禁市民在平安夜、耶誕節期間禁占道狂歡，還提到「讓不過『洋節』成為自覺行動」，網友看到後開酸「都什麼年代了還洋節？」、「五一勞動節、元旦都是洋人的節日！是不是該取消？」

衡陽通告稱，對占道狂歡，阻礙行人車輛通行、妨礙社會管理秩序的人員，由公安機關，城管部門予以勸阻，不聽勸阻執意占道的由公安機關依法予以強行帶離；嚴禁非法攜帶槍枝彈藥、管製刀具以及煙花炮竹、孔明燈、人造雪花噴劑等易燃、易爆物品或其他違禁物品進入公共場所 。

通告稱，嚴禁違規擺攤設點，非法占道經營和促銷活動，一經發現立即依法予以查處；廣大市民要遵守公共秩序，尊重社會公德，保護市容環境衛生，同時要加強自我安全防範意識，老人和小孩盡量避免進入人多擁擠的公共場所。

通告提到，各城區政府和公安，綜合執法局，市場管理局等部門要各司其職，相互配合，加大巡邏、防範、控制和現場處置力度，堅決打擊各類違法犯罪行為。

通告還提到，黨員幹部要帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過「洋節」成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程，豐富傳統節日文化內涵，樹立黨員幹部形象。

網友看到後吐槽，「為啥別人過個洋節就有意見？是玉皇大帝管天管地？」、「電也是外國發明的，有骨氣就別用電了。」但也有網友表示支持稱，「早該發文了，一個不知道從哪裡冒出來的節日搞得普天同慶，看到都煩」、「星期日的來歷是起源於聖經，上帝六天造世界，第七天休息。後來雙休日也是歐美傳過來的。我看也取消了吧！」

湖南衡陽市政府提到，黨員幹部要帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過「洋節」成為自覺行動，...
湖南衡陽市政府提到，黨員幹部要帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過「洋節」成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程。圖翻攝自微博
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公安北京聖誕節

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