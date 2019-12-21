25歲學霸育一子 上海交大博士生最愛健身、唱歌

上海交大研究生王言博獲選為「年度學生人物」。圖／ 澎湃新聞 分享 facebook

日前，上海交通大學選出2019「學生年度人物」，獲選者王言博獲得了許多人的關注。

根據澎湃新聞報導，今年25歲的王言博，目前就讀上海交通大學材料科學與工程學院博士班。自2015年以來，他已經發表了16篇SCI論文，其中有6篇更是登上了Science、Advance Materials、Advanced Energy Materials等國際頂尖期刊。

除了研究領域碩果豐盛以外，王言博愛好廣泛，不只歌喉好、曾經獲得過歌唱大賽冠軍，也擅長健身，擁有六塊腹肌。

「我覺得（這些業餘愛好）是很好的調節，而且關鍵是我本身真的喜歡。」王言博受澎湃新聞採訪時表示，「看著身材越來越好，自己心裡也覺得很舒服。而且比較健康，很少跑醫院。唱歌是從小就喜歡，平時在實驗室也唱歌，對於清空一下做科學研究做得發熱的大腦有好處，能換一下思維。健身或是唱歌回來之後，我的工作效率都會得到提升。」

更令人吃驚的還在後頭，現年25歲的他，居然已經是一個孩子的爸了。他表示，當爸爸之後時間分配比較吃緊，工作效率必須提高。比如做實驗時，他都先想好了再做，事前的調查研究，則會用手機閱讀、或是帶著電腦在地鐵上讀書或寫作，盡可能利用零散時間。

王言博表示，自己將來打算持續朝學術專業邁進，閒暇時則會想嘗試去旅行，看能否完成環遊世界的夢想。

上海交大研究生王言博獲選為「年度學生人物」。圖／ 澎湃新聞 分享 facebook