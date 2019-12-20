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陸電視劇「還原」朱元璋長相！回眸一望網嚇哭：超恐怖

2019-12-20 18:13香港01 卓柏安

民間廣為流傳的醜陋版朱元璋畫像（左），電視劇還原。圖翻攝自微博
民間廣為流傳的醜陋版朱元璋畫像（左），電視劇還原。圖翻攝自微博
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大陸年度古裝大劇《大明風華》近日終於開播，觀眾除了將關注度集中在女主角孫若微（湯唯飾）與男主角朱瞻基（朱亞文飾）身上之外，對飾演明太祖朱元璋的演員討論度最高。事關他在夢境回眸一出現的時候其長相非常嚇人，完完全全神還原了歷史上醜樣版朱元璋的畫像，搞到不少觀眾對他印象最深，直言看了他一眼之後簡直驚魂未定。

就在近幾集播出的劇情中，剛登基為帝的燕王朱棣就發了一場夢，在夢境中他見到了自己的父親朱元璋還沒有死去，而且還坐在龍椅上現真身，嚇到朱棣立即下跪，事關他違背了朱元璋的旨意，搶奪了朱允炆的皇位。沒想到朱元璋回眸一望朱棣的時候，其長相與眼神非常嚇人，其「鞋抽臉」留著鬍鬚顯得非常滄老，整個長相極為醜陋。搞到許多觀眾一看之後就驚魂未定直言太可怕，堪比是恐怖片了。

雖然朱元璋極為醜陋恐怖，但亦不得不令人大讚劇組非常用心，找了一位演員神還原了歷史上醜樣版畫像的朱元璋出來，令觀眾在睇劇的時候更加入迷。另外，大家除了驚恐他的樣子之外，還不斷探討到底歷史上的朱元璋果真如此醜陋嗎？其實真正的朱元璋並不是長得如此醜陋與「鞋抽臉」的，之所以有如此多的他的醜陋畫像流出，據傳是他故意醜化自己的。

根據大陸歷史節目《國寶檔案》提到，朱元璋之所以要醜化自己全因為是要大造輿論。事因在古代大家都非常相信面相術，相信有能力擔大任之人必然長有異相，為了塑造天子龍相之說他就聽取身邊的謀士之建議，將自己的長相繪畫成與龍相似，因為龍自古以來是天子的像徵，所以畫師就將他的下巴拉長，雙眼兇猛有神﹑大耳隆鼻，五官不正，繼而民間就開始流傳甚至於二次創作，東拼西湊將其醜陋之樣加以添加。連清乾隆皇帝曾在朱元璋好喜歡的一幅畫《臨韋偃牧放圖》中嘲笑他的長相寫道：「英氣颯颯，進露豪楮，恍睹其儀表」，看似是讚美之意實質是貶意居多，意謂他的長相同其字跡一樣同樣醜陋，可見朱元璋的醜陋長相在當時已經廣為人知。

其實朱元璋真實面貌是圓臉，天庭飽满而且帶有一絲英氣，到了老年之時臉帶白鬍鬚更是給人一種和藹慈善的感覺。而且他的後代同他的長相亦非常相似，好明顯是一家人。所以異常相貌之說只是民間流傳而已並不真實。

劇組神還原朱元璋畫像，讓陸網友看傻眼。圖翻攝自微博
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朱元璋真實面貌是圓臉。圖翻攝自微博
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湯唯相隔12年之後再拍的古裝劇。圖翻攝自《大明風華》微博
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文章授權轉載自《香港01》

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