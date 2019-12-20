大陸嗅探犬每月生活費1萬2 網友嘆「活得不如狗」

大陸華北這隻嗅探犬每月生活費3000人民幣（新台幣約12913元），令許多網友震驚，大嘆狗都吃得比自己好。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

警員或消防人員在執勤時不一定有辦法能進入所有地區或是察覺出所有異狀，這時就會依賴工作犬的幫助，因為牠們有靈敏的嗅覺，也能透過訓練協助任務的完成。大陸華北近期引進了一隻嗅探犬，輔助巡檢人員進行氣體洩漏排查，而工作人員透露這隻嗅探犬一個月的生活費約3000人民幣（新台幣約12913元），令許多網友震驚，大嘆狗都吃得比自己好。

根據「澎湃新聞」報導，大陸華北近期為確保冬季運行安全，引進全國第2隻嗅探犬，而這隻嗅探犬從半歲時就開始訓練嗅探技能，經歷1年的訓練後才開始進行任務，牠主要的任務為輔助巡檢人員進行氣體洩漏排查，並在工作人員無法進入的地方進行嗅探，高級技工張岩表示「狗的嗅覺非常靈敏，是人類的100萬倍，對氣體的輕微洩漏也可以很敏銳的察覺到，而嗅探犬也非常難培養，大概10幾隻才能培養出一隻合格的工作犬。」

張岩透露嗅探犬每天工作的時間大概3至4小時，平常會餵食狗糧給牠，在工作表現好的時候則會餵食牛肉、雞肉，嗅探犬一個月的生活費維持在3000人民幣（新台幣約12913元）左右。

對此，許多網友紛紛回應，「每月伙食費這麼多，比我吃的都好」、「生活費比我的工資還高，活的不如狗系列」、「吃的也比我好，人不如狗，不過話又說來，天天普通牛羊肉，一個人一個月真吃不了3000人民幣（新台幣約12913元）」、「充分詮釋了一技之長的重要性」、「既然眾生平等，為什麼我沒它生活費高」、「每月伙食費抵我2個月的生活費」