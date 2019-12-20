有洋蔥！蘭州14歲姊姊出席8歲弟弟家長會

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甘肅蘭州有一對姊弟，幾年前父親因車禍去世，母親隨後改嫁，姊弟倆由姑媽撫養。姑媽平時工作忙回家晚，弟弟的功課和日常生活都由姊姊負責。最近，「14歲姊姊去8歲弟弟家長會」這個新聞，上了微博熱搜榜。看到這個小姊姊這麼堅強懂事，網友們紛紛表示好心疼。

14歲姐姐給8歲弟弟開家長會，背後故事讓人心疼 (視頻截圖) 分享 facebook

新聞晨報報導，在二胎家庭中，有哥哥或姊姊的孩子，一定是這個世界上最幸福的人了。從出生開始，他或她就是那個最受疼愛的小孩。即便是長大，當自己獨立面對社會的時候，有哥哥、姊姊的陪伴，對生活的磨難，就多增加了一份戰勝的勇氣和力量。

在蘭州，有這樣一對姊弟，姊姊倩倩今年14歲，弟弟昊昊8歲。父親幾年前車禍去世後，母親改嫁，姊弟倆就住到姑媽家。

據報導，沒了爸爸失去了媽媽，弟弟就是最親的人，日常的飲食起居多半由姊姊來照顧。有些本應由父母盡的責任，全都壓在這個十多歲的小女孩身上。為了弟弟，什麼困難都不怕。

14歲姐姐給8歲弟弟開家長會，背後故事讓人心疼 (視頻截圖) 分享 facebook

只是每年去給弟弟開家長會，讓倩倩感到為難，因為別的家長總會用疑問的眼光看她，多半會問：「你今年多大了，家長怎麼沒來？」這時候倩倩的心裡就非常難受。

可是她從不抱怨，一心想著照顧好弟弟，什麼事再苦再累都自己扛，只有夜裡默默流淚。

報導說，新聞曝光後，網友們紛紛表示，「姊姊真不容易，當媽又當姊，本該是無憂無慮的年紀，她媽媽也真的挺心狠。」、「姑姑才是沒沒無聞的偉人」、「媽媽真的是，我就算再苦再累也要把孩子帶走。」、「可憐的孩子！姊姊弟弟都這麼懂事！看得我心疼死了！」

還有人說：「這兩個寶貝長的很好看，14歲的女孩子說話就看出來很穩重，但是寧願讓他們調皮一點，幸福一點。」、「這姊姊的面相真好，看起來就是那種很樂觀的樣子，加油，願你長大後不必再負擔非你能力之外的事。」