產後不滿胸型…深圳女砸23萬隆胸 竟整出4個胸

來源：YouTube

深圳的王小姐（化名）兩年前生產後對自己的胸部不是很滿意，經朋友推薦，今年5月中旬到廣州市海珠區的艾霏莎醫療美容門診部進行隆胸手術，共花費人幣23萬元（約3.3萬美元）。沒想到的是，早在恢復期，她的胸部上方已經出現兩個硬塊，「像長了四個胸一樣」。

狂砸23萬隆胸，結果整出4個胸！ (取材自廣東公共DV現場) 分享 facebook

廣東公共DV現場報導，王小姐說，這一次整形是她噩夢的開始，當時自己做的是全麻手術，但手術過程中突然清醒過一次，而且術後也發現，自己左手臂出現一塊傷疤。

到了10月中旬，還在手術恢復期內的她，突然發現胸部出現不適。去醫院檢查，居然發現多出了兩個胸：上面硬，下面小；上面硬，下面軟。醫生並表示：她的胸部不會再恢復甚至變軟了。

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事後，王小姐與該美容院溝通解決事宜，最後對方同意退還手術費，並人道主義賠償3萬元。

狂砸23萬隆胸，結果整出4個胸！ (取材自廣東公共DV現場) 分享 facebook

據了解，這筆花費23萬的費用，包括隆胸、提升、去皮等手術項目及購買假體的費用。而據調查，廣州公立三甲醫院中，整形部門評價最佳的南方醫院的隆胸費用不高於10萬元。

另據紅星新聞報導，王小姐稱，負責自己隆胸手術的是時任艾霏莎醫療美容門診部的技術院長張偉醫生。而當王小姐前往艾霏莎醫美協商時，發現該美容院的銘牌已更換為廣州米倫醫療管理髮展有限公司，法人代表正是張偉。

據公開資料顯示，張偉有8年從業經驗，自稱獨創「高清晰逐行掃描式吸脂」技術，是廣東省醫學美容學會委員，且有「首席形體雕塑醫師」與「華南地區吸脂大師」的稱號。

值得一提的是，在就職艾霏莎醫療美容門診部之前，張偉曾在廣州曙光醫學整形美容醫院擔任面部整形、吸脂、豐胸與自體脂肪填充等項目的醫生。

據天眼查顯示，曙光醫院的股東為鄭元琰和林福盛，分別佔有股份60%、40%。其中鄭元琰曾為莆田市穗華醫療投資有限公司的股東（佔有股份30%），不過穗華公司已於2018年註銷。而林福盛疑與12家出自莆田系的美容醫院存在法律關係。

2012年底，曙光醫院因擅自發布醫療服務廣告，被廣東省衛生廳撤銷《醫療廣告審查證明》。