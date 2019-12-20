他存5千多萬提款卡寄放銀行 2年後驚見戶頭剩300

李政學先前在銀行存入5943萬，2年後再次查看戶頭，餘額卻剩318元。圖擷自 新浪網「澎湃新聞」 分享 facebook

大陸一位李姓男子2013年時在農業銀行開戶，並辦理了一張提款卡，但銀行的劉姓副行長宣稱該張提款卡是「零存整取」存期3年，期間不能提款，也不能申請掛失，建議他將卡片寄放在銀行保管，之後李男前後匯入人民幣1380萬（新台幣約5943萬元）到該帳戶，但2年後他再次查看戶頭時，卻發現餘額只剩下人民幣73.89元（新台幣約318元），令他崩潰怒告銀行求償。

根據「澎湃新聞」報導，這名男子名叫李政學，在大陸吉林省從事化肥行業，由於做生意的關係資金流動量大，每隔一段時間就會將大筆餘利存入銀行，李政學表示「我覺得反正錢在三年之內都不能取，也不能掛失，劉姓副行長是親戚介紹的又不知道密碼，提款卡放在銀行肯定比我自己拿著安全就把卡給了她。」

直到2015年，他突然聽說劉姓副行長犯案逃往外地，才驚慌跑到銀行查詢自己的帳戶，發現裡面5943萬的存款已被大量盜領，他索賠遭拒後，向農業銀行遼源分行提起告訴，要求賠償所有損失，對此法院表示李男提出的證據無法證明是銀行的違法、違約行為造成，加上李男交給劉姓副行長提款卡屬個人之間的往來，與銀行無關，因此駁回他的訴訟要求。

報導也指出，劉姓副行長雖然在2018年時因集資詐騙罪被判刑，但判決書中並未提到李政學和他的銀行帳戶，而李政學的律師則表示「涉案銀行卡在持卡人本人未開通手機銀行業務的前提下，通過該渠道轉走大量資金，銀行難辭其咎，我們目前已經以新的案由和案值重新起訴，目前案件正在立案審查。」