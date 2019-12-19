扯！女醫幫醉男處理傷口 對方竟2度伸出鹹豬手

酒後摔傷男子施救，女醫生竟遭對方鹹豬手施襲。 (視頻截圖) 分享 facebook

內蒙古呼和浩特市一名男子近日酒後跌倒導致頭部受傷，就醫時竟向女醫師伸出鹹豬手，被當地警方行政拘留15日。

綜合媒體報導，呼和浩特市玉泉區公安分局昭君路派出所表示，該男子27歲，事發時，他和朋友在一家飯店飲酒後摔倒，頭部受傷，被朋友送往呼和浩特市第一醫院急診室就診，在值班女醫師為其處理傷口時，該男子兩次用手觸摸該女醫師的臀部。

玉泉區昭君路派出所警員獲報到場後，將涉嫌猥褻的男子帶回所內調查。警方調閱監視器畫面並訊問當事人後，查明該男子因酒醉跌傷，在呼和浩特市第一醫院就診時，趁值班女醫師為其處理傷口時，涉嫌猥褻。

警方根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第44條對該男子作出行政拘留15日的處罰。