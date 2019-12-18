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僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47聯合新聞網 綜合報導

男子因為患有僵直性脊椎炎導致身體完全折疊。圖擷自梨視頻
男子因為患有僵直性脊椎炎導致身體完全折疊。圖擷自梨視頻
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大陸深圳一名男子20多年前因為身體不適就醫但卻檢查不出病因，看過許多醫生，有的說是關節炎但也醫治不好，之後病情不斷惡化，到最後他上半身完全折疊，導致生活、行走、吃飯都不方便。最終男子被檢查出患有僵直性脊椎炎，經歷過四次手術後終於把脊椎挺直，擺脫摺疊的人生。

根據「梨視頻」報導，大陸廣東深圳一名男子在28年前因為腳痛就醫，但卻檢查不出原因，之後去了很多地方治療但都沒檢查出是什麼病，有的醫生說是關節炎，但在做了關節炎的治療後卻都沒有好轉，於是多年來越來越嚴重。

在病情惡化下，男子的下巴緊貼胸口、胸部靠著骨盆，整個人上半身完全折疊，導致他的生活、走路和吃飯都越來越不方便，他也成為大陸第一位折疊這麼嚴重的患者，而到最後他才被診斷出是患有僵直性脊椎炎，但醫師表示具體的發病原因尚不清楚。

醫師表示，這樣折疊的情況第一個壓迫到的是腹部，在腹部極度彎曲的情況下導致他無法吃飯，第二彎曲會使他胸腔變小，肺的空間也會比一般人還小，所以造成他的壽命也不會太長。

醫生也提到，手術的難度在於要打斷他三節脊椎，這可能使他出現癱瘓的風險。但在四次高難度的手術順利完成後，男子的身體開始逐漸好轉，但他必須開始面對艱辛的復健，因為他有20多年沒有正常走路，所以他要開始像小孩一樣學習行走，而目前男子已能在病房裡行走超過10分鐘，也漸漸康復。

完全折疊導致他無法正常生活、走路和吃飯。圖擷自梨視頻
完全折疊導致他無法正常生活、走路和吃飯。圖擷自梨視頻
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關節炎手術僵直性脊椎炎深圳醫師復健患者梨視頻

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