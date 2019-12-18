親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

2019-12-18 17:13聯合新聞網 綜合報導

男子要求分手費遭到拒絕，便攜帶迷藥噴霧強行進入前女友家。示意圖／聯合報系資料照片
男子要求分手費遭到拒絕，便攜帶迷藥噴霧強行進入前女友家。示意圖／聯合報系資料照片
分享

日前大陸江蘇一名男子手持「迷藥」噴霧，潛入前女友家要討分手費，但前女友不願意給，於是男子強行搶走了對方的手機和金項鍊，總共價值人民幣3396元（約新台幣1.4萬元），之後更對女子猛噴迷藥，不料卻沒有效果。近日法官依非法侵入他人住宅罪及搶奪罪，判處男子入獄8個月、罰款2000元人民幣（約新台幣8620元）。

根據「新浪新聞」報導，大陸江蘇南通一名53歲章姓男子和女友分手後，認為她是因為勾搭上其他男生而分手，於是對她進行言語羞辱，更要求她付開車時違規罰單等分手費。

但女子拒絕了章男要求並封鎖了他的聯絡方式，於是章男便決定偷偷潛入她家討分手費，事前章男還擔心兩人談不攏，女子會反抗，於是特意上網購買了「迷藥噴霧」，要讓她乖乖聽話。

之後章男翻牆進入女子家中，在房間內章男跟女子要了分手費但遭到拒絕，這讓女子嚇的大喊救命，沒想到一急之下章男搶走了女子手上的手機和脖子上的金項鍊後逃走，逃跑的過程中章男拿出迷藥噴霧對著屋內一陣猛噴，但女子卻沒有反應。

女子隨後報警，而章男從女子家中離開後就駕車逃跑，但沒想到當天夜晚下大雨，男子因為視線不佳撞上了大樹，車輛受損嚴重沒辦法繼續駕駛，轉從車站購買車票要逃往常州時被警方逮捕。

事後警方檢驗章男的迷藥時卻發現那罐噴霧裡完全沒有迷藥成分。經調查後得知章男搶來的手機和項鍊總價值人民幣3396元，日前法官開庭審理此案件，判定章男因非法侵入他人住宅罪及搶奪罪，判處男子入獄8個月、罰款2000元人民幣。

人民幣網購

延伸閱讀

外送員按門鈴吵醒小孩 男子氣到扯爛他安全帽

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理...

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才...

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47

浙江銀行吸金大法…存1萬元送1斤豬肉

2019-12-18 14:29

為了這個原因…格鬥狂人徐曉冬直播吃屎

2019-12-18 14:27

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才知是文盲農婦

2019-12-17 14:18

廣東小夫妻連生3娃 兒病眾籌被罵 網友：不值得同情

2019-12-17 13:50

溫州女遭丈夫、公公暴打抹狗屎 娘家怒索200萬嫁妝

2019-12-17 13:49

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

中國「農村網紅」粉絲數逼近CNN 引發文化輸出熱議

2019-12-14 17:32

「我們有豪宅！」法官變身直播主 1小時賣破4億

2019-12-14 15:20

「拍打自癒法」害死6歲童！「大師」蕭宏慈被澳洲判10年

2019-12-14 15:13

「小心媽媽、小心爸爸…」陪兒寫造句作業 母氣到心梗

2019-12-14 13:29

父親嘴含輸液管 為女兒暖藥液 網友被暖哭了

2019-12-14 13:27

父割肝抽髓 5歲兒：甭救我了 媽媽再生個寶寶 不用天天哭

2019-12-14 13:25

涉精神虐待非處女女友 北大男遭取消免試讀研資格

2019-12-14 13:09

15歲少年帶12歲女網友私奔：我一月賺1800，可租房養她

2019-12-14 13:05
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

習近平抵達澳門 1620個天眼、50部人臉識別備陣

2019-12-18 16:09

香港巴士車禍 6人死亡30多人輕重傷

2019-12-18 18:09

男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

2019-12-18 17:13

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47

習近平抵澳門 機場談話宣示一國兩制

2019-12-18 16:38

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

習近平訪港澳談話 對澳門評價遠高於香港

2019-12-18 18:07

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

2019-12-18 13:26

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53

習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針

2019-12-18 17:02

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

香港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-18 13:56

廣東陽江／古法製豆豉 傳香千年

2019-12-18 02:42

陳雨菲首奪「世界球后」 下個目標東京奧運會金牌

2019-12-18 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top