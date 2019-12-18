男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

男子要求分手費遭到拒絕，便攜帶迷藥噴霧強行進入前女友家。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日前大陸江蘇一名男子手持「迷藥」噴霧，潛入前女友家要討分手費，但前女友不願意給，於是男子強行搶走了對方的手機和金項鍊，總共價值人民幣3396元（約新台幣1.4萬元），之後更對女子猛噴迷藥，不料卻沒有效果。近日法官依非法侵入他人住宅罪及搶奪罪，判處男子入獄8個月、罰款2000元人民幣（約新台幣8620元）。

根據「新浪新聞」報導，大陸江蘇南通一名53歲章姓男子和女友分手後，認為她是因為勾搭上其他男生而分手，於是對她進行言語羞辱，更要求她付開車時違規罰單等分手費。

但女子拒絕了章男要求並封鎖了他的聯絡方式，於是章男便決定偷偷潛入她家討分手費，事前章男還擔心兩人談不攏，女子會反抗，於是特意上網購買了「迷藥噴霧」，要讓她乖乖聽話。

之後章男翻牆進入女子家中，在房間內章男跟女子要了分手費但遭到拒絕，這讓女子嚇的大喊救命，沒想到一急之下章男搶走了女子手上的手機和脖子上的金項鍊後逃走，逃跑的過程中章男拿出迷藥噴霧對著屋內一陣猛噴，但女子卻沒有反應。

女子隨後報警，而章男從女子家中離開後就駕車逃跑，但沒想到當天夜晚下大雨，男子因為視線不佳撞上了大樹，車輛受損嚴重沒辦法繼續駕駛，轉從車站購買車票要逃往常州時被警方逮捕。

事後警方檢驗章男的迷藥時卻發現那罐噴霧裡完全沒有迷藥成分。經調查後得知章男搶來的手機和項鍊總價值人民幣3396元，日前法官開庭審理此案件，判定章男因非法侵入他人住宅罪及搶奪罪，判處男子入獄8個月、罰款2000元人民幣。