親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

浙江銀行吸金大法…存1萬元送1斤豬肉

2019-12-18 14:29世界日報 杭州18日電

來源：YouTube

浙江台州臨海一家銀行近日舉辦一場「存款送豬肉」活動，吸引網友關注。現場照片顯示，銀行營業廳門口，擺上由數十張辦公桌拼起來的臨時「豬肉攤」，桌上擺滿一塊塊切好的豬肉。據稱，存款人民幣1萬元（約1437美元）就送至少一斤豬肉。網友稱，「對老年人有吸引力」「我是差那一斤豬肉的人嘛，我差的是那1萬。」

都市快報報導，該銀行網點的工作人員證實，他們的確辦了這麼一場送存款豬肉的活動，時間是12月16日。

存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
分享

工作人員介紹，他們銀行每年都會舉辦一些存款送禮品的活動，「以往是分散各個網點，集中活動還是頭一次。」他們銀行在活動開始前幾天，在營業廳裡會向等待辦理業務的客戶介紹他們準備舉辦的這麼一場活動，同時介紹行裡新出的一款定期存款產品。

為籌辦這次活動，他們聯繫專業的豬肉銷售商，購買五、六頭大肥豬，由屠宰場處理之後分割成1000多份，其中大部分肉塊都在一斤上下，也有稍微重些的，三斤、五斤的樣子，能領到多大的肉，除了辦理存款業務之外，還要看個人「手氣」。

「去年我們各個網點有搞過送烤鴨的活動，在切的過程中，每份烤鴨總是會有一些斤兩上的差異，品質上也有好有差，這些阿姨都是生活經驗豐富的人，一眼就能看出來好差區別。」

據報導，這次活動中，儲戶們在辦理定期存款業務之後會獲得一次抽籤的機會，抽籤抽到幾號禮品，就到豬肉領取處領取貼著對應數字標籤的豬肉。

16日，早早的就有一大群老年儲戶帶著錢在銀行門口排起了長隊，場面很是熱鬧。

據統計，當天該銀行一共發出去1097份豬肉。至於具體吸收多少存款，工作人員稱，尚無統計數據提交到她這裡。

報導指出，要獲得抽籤領取豬肉的機會，就要在該銀行辦理一單1萬元以上的定期儲蓄業務，儲存期限最短為三個月。

存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
分享
存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信)
分享

烤鴨

延伸閱讀

影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色...

30歲女生工作7年完全沒存款 網分析吐槽：太...

控集團涉吸金陳歐珀幫站台 呂國華遭廠商告誹謗

中國官方：全年CPI漲3% 2021年初續漲

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

為了這個原因…格鬥狂人徐曉冬直播吃屎

2019-12-18 14:27

他網戀20歲「小公主」被騙77萬 警察破案才知是文盲農婦

2019-12-17 14:18

廣東小夫妻連生3娃 兒病眾籌被罵 網友：不值得同情

2019-12-17 13:50

溫州女遭丈夫、公公暴打抹狗屎 娘家怒索200萬嫁妝

2019-12-17 13:49

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

中國「農村網紅」粉絲數逼近CNN 引發文化輸出熱議

2019-12-14 17:32

「我們有豪宅！」法官變身直播主 1小時賣破4億

2019-12-14 15:20

「拍打自癒法」害死6歲童！「大師」蕭宏慈被澳洲判10年

2019-12-14 15:13

「小心媽媽、小心爸爸…」陪兒寫造句作業 母氣到心梗

2019-12-14 13:29

父親嘴含輸液管 為女兒暖藥液 網友被暖哭了

2019-12-14 13:27

父割肝抽髓 5歲兒：甭救我了 媽媽再生個寶寶 不用天天哭

2019-12-14 13:25

涉精神虐待非處女女友 北大男遭取消免試讀研資格

2019-12-14 13:09

15歲少年帶12歲女網友私奔：我一月賺1800，可租房養她

2019-12-14 13:05

被嫌「不是處女」！北大女學生遭男友精神折磨 尋短腦死

2019-12-13 17:23

缺43萬手術費…不成為家人負擔 48歲男離院失聯

2019-12-13 17:09
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

2019-12-17 19:06

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

BBC：中國至今不懂 港人為何選自由不選穩定

2019-12-17 17:41

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

公車螢幕顯示「我被打劫，請報警」 真相讓人哭笑不得

2019-12-17 16:13

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

2019-12-17 20:20

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

2019-12-17 18:00

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

林鄭月娥19日率團赴澳門 將再度與習近平同台

2019-12-17 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top