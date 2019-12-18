浙江銀行吸金大法…存1萬元送1斤豬肉

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浙江台州臨海一家銀行近日舉辦一場「存款送豬肉」活動，吸引網友關注。現場照片顯示，銀行營業廳門口，擺上由數十張辦公桌拼起來的臨時「豬肉攤」，桌上擺滿一塊塊切好的豬肉。據稱，存款人民幣1萬元（約1437美元）就送至少一斤豬肉。網友稱，「對老年人有吸引力」「我是差那一斤豬肉的人嘛，我差的是那1萬。」

都市快報報導，該銀行網點的工作人員證實，他們的確辦了這麼一場送存款豬肉的活動，時間是12月16日。

存1萬送1斤豬肉！浙江一銀行拉存款活動引發網友熱議 (取材自微信) 分享 facebook

工作人員介紹，他們銀行每年都會舉辦一些存款送禮品的活動，「以往是分散各個網點，集中活動還是頭一次。」他們銀行在活動開始前幾天，在營業廳裡會向等待辦理業務的客戶介紹他們準備舉辦的這麼一場活動，同時介紹行裡新出的一款定期存款產品。

為籌辦這次活動，他們聯繫專業的豬肉銷售商，購買五、六頭大肥豬，由屠宰場處理之後分割成1000多份，其中大部分肉塊都在一斤上下，也有稍微重些的，三斤、五斤的樣子，能領到多大的肉，除了辦理存款業務之外，還要看個人「手氣」。

「去年我們各個網點有搞過送烤鴨的活動，在切的過程中，每份烤鴨總是會有一些斤兩上的差異，品質上也有好有差，這些阿姨都是生活經驗豐富的人，一眼就能看出來好差區別。」

據報導，這次活動中，儲戶們在辦理定期存款業務之後會獲得一次抽籤的機會，抽籤抽到幾號禮品，就到豬肉領取處領取貼著對應數字標籤的豬肉。

16日，早早的就有一大群老年儲戶帶著錢在銀行門口排起了長隊，場面很是熱鬧。

據統計，當天該銀行一共發出去1097份豬肉。至於具體吸收多少存款，工作人員稱，尚無統計數據提交到她這裡。