廣東小夫妻連生3娃 兒病眾籌被罵 網友：不值得同情

來源：YouTube

一對廣東小夫妻因家境困難，無力承擔罹患白血病孩子的手術費用，遂在網上發起籌款，不過卻招致批評。據悉，網友不買帳之因在於，這對小夫妻年少無知，初中年紀便「奉子成婚」，不評估自身情況還「連生三個娃」，認為不值得同情。

初中生畢業後奉子成婚生3娃，二娃患病上網求助被罵。 (取材自紫牛新聞) 分享 facebook

紫牛新聞報導，阿鑌和么妹是初中同學。初三時，不喜歡讀書的阿鑌輟學去外面闖蕩，臨走前，兩人確定戀愛關係。阿鑌輟學不久，么妹也離開校園。阿鑌做裝修，全國各地到處跑；么妹去廣州學美容。一次相聚後，么妹竟意外懷孕。這一年，阿鑌18歲，么妹17歲。

初中生畢業後奉子成婚生3娃，二娃患病上網求助被罵。 (取材自紫牛新聞) 分享 facebook

阿鑌的父親說，在他們當地「早婚也不是稀奇的事情」。就這樣，兩個剛初中畢業的少年組成家庭。

2015年3月，女兒出生。阿鑌說，婚後有了孩子，只覺得多賺錢就好，對未來也沒有太多思考。他每個月收入約6000元（約863美元）。么妹除了在家帶孩子，還在一家美容院打工。2017年9月，他們又迎來一個男孩「銘鎰」。今年春天，么妹又懷孕了。

今年8月，兩歲的二娃小銘鎰突然出現咳血症狀，隨後被醫院確診為急性髓系白血病。

治療過程中，最大的難處是高昂的醫療費。阿鑌說，前期治療已花費30多萬元，其中13萬元來自網路籌款，其他資金都是東拼西湊而來，家裡為此還賣了蓋房子的地皮，岳父家也把僅有的積蓄都拿出來給外孫看病了。好在，經過三次化療，小銘鎰的病情得到很大緩解。

初中生畢業後奉子成婚生3娃，二娃患病上網求助被罵。 (取材自紫牛新聞) 分享 facebook

據報導，小銘鎰後續治療將採用骨髓移植和臍帶血移植兩種方法同時進行。阿鑌說，他和兒子的骨髓配型已成功，12月中下旬將進行手術。但「光手術都需要30多萬，後面缺多少錢還不知道。該借的錢都借了，現在也只能靠網路籌款了。」阿鑌決定將自身經歷寫出來，盼獲得網友的同情，盡快籌集治療資金。然而，文章發出後，招致指責聲一片。

網友的指責主要來自兩方面，一是早戀早婚，二是認為他們生育了太多孩子。

報導說，對於網友指責，阿鑌承認當初早戀早婚確實欠思考，現在很後悔。不過，現在最要緊的是救孩子。