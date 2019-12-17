溫州女遭丈夫、公公暴打抹狗屎 娘家怒索200萬嫁妝

女子被丈夫公公當街暴打抹狗屎，家屬：說她出軌是污蔑，將索回200萬嫁妝。 (取材自瀟湘晨報) 分享 facebook

一名浙江溫州女子當街被暴打、塗大便一事，近日引發關注。被打女子叫孫倩（以下均為化名），打人者為其丈夫姜敏和公公姜超。據悉，事發原因為丈夫懷疑孫倩與同事有曖昧關係。不過，女方家屬怒稱，出軌說法是汙蔑，將索回200萬人民幣（約28.7萬美元）嫁妝。

瀟湘晨報報導，龍灣區分局13日晚間接獲報警，趕到現場將傷者孫倩（33歲）、林姓男子（35歲）送醫院治療。並將涉嫌毆打他人的嫌疑人姜敏（36歲）、姜超（男，66歲）帶回派出所調查。現警方已對該案立案偵查。

女子被丈夫公公當街暴打抹狗屎，家屬：說她出軌是污蔑，將索回200萬嫁妝。 (取材自瀟湘晨報) 分享 facebook

姜敏的表哥指出，孫倩在一個外貿公司上班，下班後經常去約會。家裡三個孩子是保母帶，放學都是自己回家。「她平時喜歡搞喝茶聚會、學心理學，還透過聚會認識一個林姓男子。然後我表弟和舅舅跟蹤了她好幾天，發現她與林男經常開車到公園、燈光昏暗的路邊，一待就是好幾個小時。」

對於13日晚上的打架事件，姜敏的表哥說：「舅舅當時發現他們正在車上摟抱，讓下車她不肯，於是就拿了東西把車窗玻璃給砸了，後來我表弟也過來，可能是拾起路邊的狗屎，就揮上去了，並不是事先準備好的。」

據報導，姜敏的表哥說，打人後舅舅自覺不對，於是便報了警，當晚被警察帶走調查，次日放出來了。

對此，孫倩的弟弟稱，姊姊與林姓男子是正常同事關係，今年6、7月份，姜敏就與姊姊因吵架報警過，「當時家人都勸姊姊離婚，她捨不得三個孩子，就忍了。」關於上一次的吵架原因，主要是生活瑣事日漸堆積。

孫倩的弟弟說，13日晚間10時許，姊姊搭乘同事的順風車回家，遭到公公和丈夫的尾隨，「他們這是跟蹤，我姊一下車就被他們堵住了，他們還拿鐵棍暴打我姊，並且按壓住我姊，往我姊嘴巴和臉上塞大便。」多張圖片顯示，孫倩臉上血跡斑斑，且多處有刮痕。「我們是受害者，他們還發帖傳播一些照片，汙蔑說我姊出軌。」

孫倩的弟弟表示，「昨天他們家親戚來勸和，但是這麼大事怎麼可能和解，離婚是肯定的，200萬禮金要拿回來，必須讓他們得到應有的懲罰。」