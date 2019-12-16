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外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12聯合新聞網 綜合報導

外送員到達後用電話通知客人，連打47通都無人應答，外送員在門外苦等1小時。圖擷自...
外送員到達後用電話通知客人，連打47通都無人應答，外送員在門外苦等1小時。圖擷自「看看新聞」
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外送平台興起後嘉惠不少上班族或是夜貓族，吃膩家居附近的餐飲時，就可以呼朋喚友的在手機上訂餐，不然一個人點餐也行，請外送員幫忙把美食送到府，簡單又方便。不過日前大陸有一位客人訂外送時，特別備註「不要敲門、按鈴，電話聯繫」，外送員到達後用電話通知客人，連打47通都無人應答，外送員在門外苦等1小時，雖然事後這位客人有po文解釋理由，也提要補償外送員，但網友卻不買單。

根據「看看新聞」報導，大陸浙江杭州市一位客人訂了一份外送，因怕外送員按電鈴會打擾到為考研究所失眠的兒子，點外送時特別備註「不要敲門、按鈴，電話聯繫」，因此外送員到達客人家用電話聯絡時，怎麼打就是無人會應，後來這位客人發現有47通未接來電時才想起有叫外送這件事，趕忙開門化解危機。客人事後調閱監視器發現，外送員在門外苦等一個小時，讓他既感動又愧疚。

客人在了解事件經過後在朋友圈po文表示，由於兒子為考研究所失眠，叫外賣時才會特別備註「不要敲門、按鈴，電話聯繫」，誰知叫完外賣就忘了，而手機也關靜音，是看到47通未接來電才想起有叫外賣這件事，而外送員已經在門口苦等一個小時，為表示歉意給他補償他也不收。

外送員看到po文後也回應表示人家有備註就是有什麼特殊的情況，而且那個地方剛好又在電梯口，來往的人比較多，掛在門把上又怕被別人拿走，就只能等在門口打電話，「雖然耽誤了送單，但是不管做什麼事情都得負責任，送了一單，就要對這一單負責到底。」

網友在看完這段po文後，紛紛留言回應一面倒地大罵「老年癡呆症」、「考研究所的人嬌氣成這樣嗎」、「這家人腦子有問題的，怕影響孩子幹嘛還要訂外賣，訂之前手機還設置成靜音，真是奇葩」，同在朋友圈的網友也罵「你家孩子是孩子，人家外賣小哥就不是別人家孩子了啊」、「好意思發朋友圈，良心不痛嗎」，有網友轉貼微博後「朋友圈認識不好意思罵，還是微博好」。

有客人訂外送時，特別備註「不要敲門、按鈴，電話聯繫」。圖擷自「看看新聞」
有客人訂外送時，特別備註「不要敲門、按鈴，電話聯繫」。圖擷自「看看新聞」
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