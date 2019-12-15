交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

被女友驚喜求婚的小柯立即抱住小靜，大聲答應「我願意」，場面非常甜蜜。 澎湃新聞截圖 分享 facebook 今時今日講求男女平等，誰說求婚一定是男性的專利或責任？內地一名90後女子早前趁着拍拖一周年，為男友送上驚喜。她回到與男友初次見面的地點，帶同樓契及BMW車匙，並穿上婚紗向對方情深告白：「這是我準備的，你願意娶我嗎？」畫面有點違和卻又不失甜蜜，引來網民熱烈討論。

本月11日是來自河南的小靜與男友小柯相戀一周年的日子，24歲的她決定向對方送上終身幸福作為驚喜禮物。本身從事設計業的小靜一向喜歡浪漫，認為製造驚喜不一定是男性的責任，故想到一反傳統向男友求婚，「因為我們家人都挺同意我們在一起的，所以我想趁這個機會，因為平時都是他在照顧我，為我付出，但其實我挺想為他做點事情」。

小靜說，事前準備一切時，男友並不知情，她只是藉機叫男友到兩人初次見面的地方「取個東西」然後送上驚喜。她說，求婚日子是兩人一周年紀念日，因自己家庭較為富裕，故預備了樓契及BMW車匙作為「聘禮」。

當小柯到達相約的場地時，身穿一襲白色婚紗的小靜緩緩走出來，拿着放有樓契及車匙的花束去到男友面前，情深地告白：「我們都已經在一起一周年了，希望未來的日子還有你跟我一起走，這個是我準備的，裏面有車子還有房本，你願意娶我嗎？」

看着這一切的小柯雖然感到不真實，但還是立即抱住小靜，大聲答應：「我願意！」兩人互動甜蜜又可愛，羨煞在場的朋友及途人，期間小靜更開玩笑向男友稱：「未來我養你呀！」

小靜事後承認，車和樓都獲得家人的資助，但強調物質只是婚姻及生活的基礎，「我想要的更多是關於愛情的，而不是物質的東西，這些沒有說必須要男方去準備，我更想要的是婚後他對我無微不至的關心照顧」。而小柯聞言亦甜笑表示，日後要努力工作，好好照顧女友作為回報。

不少網民看過相片都感到非常羨慕，有男網民笑言「我也想娶你，嫁給我吧」、「有人拿着房本和鑰匙找你求婚，不用你去求別人」、「我缺的是房和車麼？我缺的是女朋友啊」。

另有人不認同小靜以家人資產作為「聘禮」的做法，「這女的財產又不是自己努力得到的，靠家裏的就不要發出來了」、「當你真的到了房子車子並不是那麼重要的時候，你才會知道感情可貴」、「房本行車證上誰的名字才是最重要的」。

小靜說，因自己家庭較為富裕，故預備了樓契及BMW車匙作為禮物，強調物質只是婚姻及生活的基礎。 澎湃新聞截圖 分享 facebook 24歲的小靜趁着與男友小柯相戀一周年的日子，帶同樓契及BMW車匙，並穿上婚紗向對方求婚。 澎湃新聞截圖 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》