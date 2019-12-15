親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

30多年來首次！陸駐美大使館兩人涉刺探情報 遭美驅逐

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16香港01 記者安祖娜／報導

被女友驚喜求婚的小柯立即抱住小靜，大聲答應「我願意」，場面非常甜蜜。 澎湃新聞截...
被女友驚喜求婚的小柯立即抱住小靜，大聲答應「我願意」，場面非常甜蜜。 澎湃新聞截圖
分享
今時今日講求男女平等，誰說求婚一定是男性專利或責任？內地一名90後女子早前趁着拍拖一周年，為男友送上驚喜。她回到與男友初次見面的地點，帶同樓契及BMW車匙，並穿上婚紗向對方情深告白：「這是我準備的，你願意娶我嗎？」畫面有點違和卻又不失甜蜜，引來網民熱烈討論。

本月11日是來自河南的小靜與男友小柯相戀一周年的日子，24歲的她決定向對方送上終身幸福作為驚喜禮物。本身從事設計業的小靜一向喜歡浪漫，認為製造驚喜不一定是男性的責任，故想到一反傳統向男友求婚，「因為我們家人都挺同意我們在一起的，所以我想趁這個機會，因為平時都是他在照顧我，為我付出，但其實我挺想為他做點事情」。

小靜說，事前準備一切時，男友並不知情，她只是藉機叫男友到兩人初次見面的地方「取個東西」然後送上驚喜。她說，求婚日子是兩人一周年紀念日，因自己家庭較為富裕，故預備了樓契及BMW車匙作為「聘禮」。

當小柯到達相約的場地時，身穿一襲白色婚紗的小靜緩緩走出來，拿着放有樓契及車匙的花束去到男友面前，情深地告白：「我們都已經在一起一周年了，希望未來的日子還有你跟我一起走，這個是我準備的，裏面有車子還有房本，你願意娶我嗎？」

看着這一切的小柯雖然感到不真實，但還是立即抱住小靜，大聲答應：「我願意！」兩人互動甜蜜又可愛，羨煞在場的朋友及途人，期間小靜更開玩笑向男友稱：「未來我養你呀！」

小靜事後承認，車和樓都獲得家人的資助，但強調物質只是婚姻及生活的基礎，「我想要的更多是關於愛情的，而不是物質的東西，這些沒有說必須要男方去準備，我更想要的是婚後他對我無微不至的關心照顧」。而小柯聞言亦甜笑表示，日後要努力工作，好好照顧女友作為回報。

不少網民看過相片都感到非常羨慕，有男網民笑言「我也想娶你，嫁給我吧」、「有人拿着房本和鑰匙找你求婚，不用你去求別人」、「我缺的是房和車麼？我缺的是女朋友啊」。

另有人不認同小靜以家人資產作為「聘禮」的做法，「這女的財產又不是自己努力得到的，靠家裏的就不要發出來了」、「當你真的到了房子車子並不是那麼重要的時候，你才會知道感情可貴」、「房本行車證上誰的名字才是最重要的」。

小靜說，因自己家庭較為富裕，故預備了樓契及BMW車匙作為禮物，強調物質只是婚姻及...
小靜說，因自己家庭較為富裕，故預備了樓契及BMW車匙作為禮物，強調物質只是婚姻及生活的基礎。 澎湃新聞截圖
分享
24歲的小靜趁着與男友小柯相戀一周年的日子，帶同樓契及BMW車匙，並穿上婚紗向對...
24歲的小靜趁着與男友小柯相戀一周年的日子，帶同樓契及BMW車匙，並穿上婚紗向對方求婚。 澎湃新聞截圖
分享

延伸閱讀：

遲到兼要女友餓住等　台男Po限時動態又已讀不回　原來背後藏驚喜

【求婚】女生都渴望驚喜大龍鳳？網民：高調不是求婚，是逼婚！

文章授權轉載自《香港01》

告白婚紗男性專利BMW

相關新聞

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

中國「農村網紅」粉絲數逼近CNN 引發文化輸出熱議

2019-12-14 17:32

「我們有豪宅！」法官變身直播主 1小時賣破4億

2019-12-14 15:20

「拍打自癒法」害死6歲童！「大師」蕭宏慈被澳洲判10年

2019-12-14 15:13

「小心媽媽、小心爸爸…」陪兒寫造句作業 母氣到心梗

2019-12-14 13:29

父親嘴含輸液管 為女兒暖藥液 網友被暖哭了

2019-12-14 13:27

父割肝抽髓 5歲兒：甭救我了 媽媽再生個寶寶 不用天天哭

2019-12-14 13:25

涉精神虐待非處女女友 北大男遭取消免試讀研資格

2019-12-14 13:09

15歲少年帶12歲女網友私奔：我一月賺1800，可租房養她

2019-12-14 13:05

被嫌「不是處女」！北大女學生遭男友精神折磨 尋短腦死

2019-12-13 17:23

缺43萬手術費…不成為家人負擔 48歲男離院失聯

2019-12-13 17:09

最帥連滾帶爬！男大生地鐵站救人 獲5.9萬獎學金

2019-12-13 13:54

全球首例！野外引種產子 熊貓成功回捕

2019-12-13 13:53

生前無償捐血7.3萬毫升 湖北「獻血大王」身後捐器官

2019-12-12 13:46

噁！服務員啃羊肉 骨頭扔回鍋燉湯…店家：已開除

2019-12-12 13:44

他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

2019-12-11 19:46

得罪女友？他被塗成「黑人」 司機誤以為老外頻撂英文

2019-12-11 19:16

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

女友嬉鬧輕拍肚 竟打歪男友內臟

2019-12-11 13:59

驚！老鼠攻擊女嬰小臉 啃出上百傷口 咬掉半邊鼻子

2019-12-11 13:58

貴州山區出現紫禁城！大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 10:00

真有輕功水上飄！他輕鬆凌空踩水 真實身分曝光了

2019-12-10 20:46
看更多

熱門文章

獨／淡大學生數史上新低 蘭陽校園110學年度擬撤回淡水

2019-12-15 09:35

持麻被逮後 謝和弦二度赴《中時》大樓噴漆

2019-12-15 17:05

手刀衝一波！ 星宇航空三航線明11時開賣 亮點一次看

2019-12-15 11:20

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

2019-12-15 11:18

16檔明星股 內外資押寶

2019-12-15 00:39

NBA／只打2分鐘就傷退 唐西奇戰熱火不再回歸

2019-12-15 10:42

日企不想再「幫別人培養人才」美名校MBA日籍生銳減

2019-12-14 21:46

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

2019-12-15 18:03

「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

2019-12-14 23:16

爆陳菊欠債3千億助選韓國瑜？ 柯文哲：我看什麼講什麼

2019-12-15 11:22

遠航若真廢照停飛 專家指這些資源最有價值

2019-12-15 10:01

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

2019-12-15 11:00

殺破狼周運勢／雙子可望領不少年終 巨蟹考慮進入婚姻

2019-12-15 00:00

南迴公路拓寬未竟全功 草埔段春節恐塞有人要賣茶葉蛋

2019-12-15 13:27

美中和解 台半導體鏈成贏家

2019-12-15 00:49

羽球年終賽／朝紀錄邁進 戴資穎挑戰第3冠

2019-12-15 12:30

獨／玉井真理堂大火 調出建物原始資料讓人大驚

2019-12-15 18:39

NBA／唐西奇開賽就傷退 獨行俠拚進延長惜敗熱火

2019-12-15 13:30

今天高溫上看31度！ 吳德榮：周三晚鋒面前緣抵達

2019-12-15 07:22

報復德國！香港抗爭扯上利比亞內戰 柏林進程被消失

2019-12-15 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top