「拍打自癒法」害死6歲童！「大師」蕭宏慈被澳洲判10年

蕭宏慈（左）聲稱通過拉拍打身體和禁食，可以不藥而愈。圖翻攝自中國新浪 分享 facebook

自稱「拍打拉筋自癒法大師」的蕭宏慈，2015年涉及在澳洲「過失造成一名澳洲六歲兒童死亡」，被判處入獄十年，其中七年半不得假釋。

北京頭條客戶端引述北青報報導，蕭宏慈真名為肖洪馳，澳洲新南威爾斯州警方稱，2015年4月22日到28日，一對男女帶著他們六歲的兒子參加了位於澳洲赫斯特城的一個由蕭宏慈主持的「拍打拉筋自癒法」體驗班，2015年4月28日晚上10時左右，赫斯特城急救機構收到求救稱，在當地一家酒店內，前述六歲小男孩失去了意識。

儘管救護人員前來對孩子進行了急救，但是這名小男孩仍舊不幸去世，當地警方隨即對此事立案偵查。

據報導，這名六歲的男孩患有一型糖尿病，參加的「拍打拉筋自癒法」體驗班的費用達1800澳幣（約1260美元）。雪梨警方稱，男孩在參與治療時被禁止吃東西、不能用胰島素。在經過調查後，警方逮捕了男孩的父母和外祖母，三人均面臨過失殺人罪的指控，如果罪名成立，將面臨最高25年的監禁。

事件發生後，蕭宏慈在國外視頻網站上發布了一段視頻。在視頻中，他表示，該六歲男孩的死亡是一起「意外」，宣稱與他的講座無關。

2017年4月25日，英國警方應澳洲警方的請求，在倫敦希斯洛機場將蕭宏慈逮捕，2017年8月引渡到澳洲。