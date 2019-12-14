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「我們有豪宅！」法官變身直播主 1小時賣破4億

2019-12-14 15:20世界日報 中國新聞組／北京14日電

今年雙12你買了啥？今年中國有13家法院首次嘗試在雙12期間以直播的方式進行司法拍賣，多位地方法官登場當「帶貨主播」，不僅頻爆金句，表現也相當專業，引來網友一片好評，紛紛點讚說「太可愛了」。據寧波市中級人民法院消息，12日法院與線上拍賣平台聯合開展司法網拍直播活動，僅僅一小時成交額就破億（約新台幣４億）。

中國經濟周刊報導，中國吉林省長春市南關區人民法院拍賣貂皮大衣、浙江省杭州市富陽區人民法院賣奔馳、山西省晉城市中級人民法院賣金條，在雙12期間，平時「正襟危坐」的法官們做起直播。

介紹拍品時，他們會說：「我們有非常豪華的豪宅！」、「屬於一線江景房！它透明的落地玻璃！可以180度地將一切江景呈現在眼前！」、「這個諮詢電話，你打一個、兩個估計是不會通的，打三個、四個估計也不會通的。為什麼呢？因為我們法院賣的都是很優質的，我們的電話都是真正的熱線電話。」

據報導，在對網絡司法拍賣進行普及時，他們會解釋說：「我不是中介」、「我們法院不賣貨，都是別人的貨！」「悔拍？全額沒收你的保證金，一分都不退。 」、「有些房子的戶主可能已經下落不明了！」

在和網友進行互動時，他們會積極對話：「你的資金足夠嗎？不夠是吧？那請你選擇別的標的」、「在拍賣後期，一定要冷靜冷靜，再冷靜」、「我稍微透露一下，不能透露太多。」

報導稱，6日，河南省新鄉市紅旗區人民法院的法官走進待處置房源實地，摘掉封條，別有新意地進行了一場「在線騰房」的直播，可以稱得上是此次法院雙12直播期間最「硬核」的一場直播。法官一邊「在線騰房」，一邊回應網友的提問：「（競拍房子）可不是在街上買一顆白菜那麼簡單！」「別人是不給你機會的！」「（房子為什麼會被封掉啊）欠錢不還嘛——這道理很簡單！」

網友紛紛為法官們點讚，稱「沒有中間商賺差價」、「最強帶貨女王」。正如「帶貨女王」寧波中院執行裁決處處長金首在直播尾聲中所說：「我們帶的不止是貨，更是陽光執行的理念、規範執行的機制、公平公正司法的初心。」

中國有法院首次嘗試在雙12期間，以直播的方式進行司法拍賣。圖翻攝自寧波法院微博
中國有法院首次嘗試在雙12期間，以直播的方式進行司法拍賣。圖翻攝自寧波法院微博
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直播法拍主播網拍

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