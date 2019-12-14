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涉精神虐待非處女女友 北大男遭取消免試讀研資格

2019-12-14 13:09世界日報 中國新聞組╱北京14日電

家屬指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女，並對其精神虐待等。圖／世界日報提供
家屬指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女，並對其精神虐待等。圖／世界日報提供
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北京大學近期頻傳黃色醜聞，繼助理教授馮仁杰因桃色事件被解聘後，法學院大三學生包麗因不堪同為北大研究生的男友精神虐待尋短，震驚社會。隨後涉事男生的入學經歷被起底違規，疑靠父親背景甚至假借留學生身分入學。目前，北大已取消該男推薦免試攻讀研究生資格。

南方周末近日刊文稱，包麗與同校政府管理學院大四學生牟林翰相戀，但在10月9日，包麗服藥自殺，致腦死亡。家屬指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女，並對其精神虐待等。

香港01報導，北大政府管理學院官網顯示，牟林翰為2015級本科生，參加2019年研究生推薦免試專項計畫。他曾是北大學生會第34屆執委會副主席、三好學生、學生會體育部長、學院學生會外聯部部長。包麗則曾任北大學生會文藝部部長，是學生會第35屆執委會主席團候選人。

隨著輿情發酵，牟林翰被指升學北大的經歷違規。網傳牟林翰2015年高考，取得中國人民大學自主招生降20分、北大博雅招生降30分的資格，同樣也過清華大學領軍計畫山東省初審。他還於2019年研究生推薦免試，走的是「專項計畫」——校學工部推薦的社會工作表現突出的「學工直升」、「學工選留」，校團委推薦支教學生，藝術團和體育教研部推薦的藝術、體育特長生等。

另外，牟林翰還被指雖然是山東人（北京戶口），但以韓國留學生身分進入北大讀本科。

而牟林翰獲此「捷徑」被指與其父有關。網傳其父現為中國進出口銀行山東省分行黨委書記、行長牟毅。有網友呼籲紀委介入調查。不過，這些說法尚未獲得證實。

另據紅星新聞報導，多名北京大學工作人員指出，北京大學已取消牟林翰的推薦免試攻讀研究生資格。

與此同時，北大未名BBS官方微博13日晚發布牟被取消研究生推免資格的消息時稱，「資格也許可以取消，但有些傷害是無法彌補的。」

對於牟林翰到底透過哪種途徑進入北京大學？北京大學招生辦13日稱，牟並非以留學生身分進入北大。當時「博雅人才培養計畫」並未面向留學生招生。

家屬指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女，並對其精神虐待等。圖／世界日報提供
家屬指控，包麗輕生之因在於男友怪其不是處女，並對其精神虐待等。圖／世界日報提供
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北京大學留學生體育

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