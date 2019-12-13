被嫌「不是處女」！北大女學生遭男友精神折磨 尋短腦死

大陸北京大學法學院大三女學生包麗今年10月6日服藥自殺陷入昏迷，醫師宣布「腦死亡」。包麗母親指控，女兒自殺是因男友嫌她不是處女，又不想分手，於是對女兒精神折磨，曾要求拍裸照、先懷孕後流產，甚至絕育等，「女兒是被牟林翰逼死的」。事件也引發網友及媒體評論：「都21世紀了還糾結處女情結，愛情觀還不如百年前？」

南方周末報導，牟林翰是高包麗一級的學長，兩人在2017年相識於校學生會工作期間，因相互欣賞交往。包麗曾向朋友稱自己喜歡牟林翰的原因是「一切都太合適了」，也曾提及牟林翰喜歡打架，「每次生氣都超恐怖」。

包麗的好友說，牟林翰在與包麗交往沒幾天，就開始介意包麗前男友的事。報導指出，根據兩人今年1月的一次聊天紀錄，牟林翰受到一個異性朋友提示，意識到女孩子的「第一次」對男人的重要性。牟林翰對包麗說，他認為，包麗將第一次給前男友代表「認可和獎勵」，而他則「不想當一個接盤的可憐鬼」。

報導說，面對男友強調「女孩的第一次是最美好的東西」質疑，包麗曾委婉反駁：「我最美好的東西是我的將來。」但一個月後，她的觀點完全變了。據了解，包麗曾稱「我現在被他洗腦了」，並將牟林翰微信中的備註名改為了「主人」。牟林翰後來有一次聊天時，讓包麗在身上紋「我是牟林翰的狗」。

根據聊天紀錄顯示，包麗曾暗示牟林翰對她施加了「精神暴力」，讓她害怕及痛苦。早在6月中旬，包麗就曾割腕。朋友問包麗為何不分手，她曾回答：「分不動了，心死了」。仰藥當天晚上7時13分，藥效發作前，包麗打開電腦，編輯了最後一條微博，並設置為「 僅自己可見」。微博的內容是：我命由天不由我。

今年11月7日，在報案20天後，母親從警方處取回了包麗的手機，她看了女兒與男友牟林翰的微信聊天紀錄，憤怒地說「我很想跑過去把他（牟林翰）捅死」。她表示，「唯一的是希望牟林翰能受到懲罰」。

在包麗一名好友看來，包麗在短短一兩年裡「性格完全變了」，由一個堅強、樂觀、獨立的現代女大學生，變成一個會因非處女而產生罪惡感的「小女人」。

紅星新聞評論包麗自殺事件稱，包麗與牟林翰的感情看來前衛，但又有非常保守或者落後的一面，例如報導所稱的處女情結，遺憾的是，包麗在這段感情中也開始為這個問題陷入自責，「這可是21世紀的北大學生，互聯網時代的『原住民』，其觀念的粗陋，甚至都還不如100年前蔡元培時代的北大青年」。

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北京大學的女學生包麗今年10月6日服藥自殺陷入昏迷，醫師宣布「腦死亡」。圖翻攝自微博 分享 facebook