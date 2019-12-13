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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

缺43萬手術費…不成為家人負擔 48歲男離院失聯

2019-12-13 17:09世界日報 中國新聞組／北京13日電

10萬元（約新台幣43萬元）的醫療費，就這樣壓垮了一條人命。河南焦作一名韋姓男子，疑因不希望手術治療的10萬元成為家人的負擔，6日離開醫院並失去聯繫。心急如焚的家人說，「我們不會強制他做手術了，就是想盡盡我們的孝心…」。但找到韋男時，他早已經輕生離世。

北京青年報報導，韋男在早前被查出患有冠心病，並得知需要10餘萬（約新台幣43萬元）的治療費用。韋男在12月6日上午離開河南焦作人民醫院，離開時手上還綁著繃帶，並掛了輸液用的留置針。在韋男離開後，家人和警方調取各處的監控視頻，但是因為存在盲區，最後還是沒有能追蹤到韋男的下落。

韋男的兒子表示，48歲的父親之前一直在外打工，不久前回家檢查身體，被查出患有冠心病，醫師表示要手術治療的話，需要10餘萬的費用。「父親可能就是想到了這些錢，怕給我們添麻煩，而選擇了離家的」。

韋男的兒子說，「我現在在上大學，父親平時就是在外打工，一家人很難湊到一起，很多年都是各自在外奔波，特別想趕緊找到父親，也不會強制他做手術了，就是盡盡我們的孝心。」

報導指出，記者12日聯繫韋家人，他們表示已經在早些時候找到韋男，但是韋男已經選擇輕生離世了，「一家人正在準備他的後事，現在人走了，一切也都沒有意義了」。

新聞曝光後，網友難過不已，「10萬元就壓倒人的一生」、「一條人命就值10萬」的質疑聲不斷。有網友氣憤的說「10萬 ？看看那些報導出來的貪汙隨便一個幾億，幾十億，10萬壓倒一個家，官員家裡囤上億，多諷刺！」也有網友提出「別再報導孟晚舟了」的意見，還是「多關注勞動人民吧」！

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

大陸河南一名韋姓男子，疑因不希望手術醫療費成為家人的負擔，6日離開醫院並失去聯繫...
大陸河南一名韋姓男子，疑因不希望手術醫療費成為家人的負擔，6日離開醫院並失去聯繫。圖翻攝自北京青年報
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韋男的兒子哭求父親快回家。圖翻攝自中國網
韋男的兒子哭求父親快回家。圖翻攝自中國網
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手術北京醫師

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