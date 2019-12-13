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最帥連滾帶爬！男大生地鐵站救人 獲5.9萬獎學金

2019-12-13 13:54世界日報 北京13日電

影片來源：YouTube

學校獎學金表彰典禮原本是學霸的舞台，但是最近在武漢工程科技學院的2019年獎學金表彰典禮上，學校卻在現場開出「大獎」5萬9800元（約8556美元） ，獲獎者是該校的一位大一新生余濤宏。他日前在地鐵救了一名摔倒的乘客，避免一場電梯事故。

連滾帶爬按電梯救乘客武漢大學生獲59800元獎學金 (視頻截圖)
連滾帶爬按電梯救乘客武漢大學生獲59800元獎學金 (視頻截圖)
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中國青年報報導，11月24日在武漢地鐵7號線紙坊大街站的電扶梯上，一位乘客摔倒，眼看就要滾落下來，只見一道紅色的身影飛速從左邊的樓梯衝過來。由於速度過快，余濤宏沒站穩也摔倒了。但他似乎完全顧不上，在地上連滾帶爬地踉蹌了幾下立即站起來，及時按下電梯的緊急暫停按鈕，摔倒的乘客及時被扶起，但余濤宏的膝蓋蹭破了一大塊皮，當天是他第一次參加地鐵志願服務。

據長江日報報導，余濤宏獲得的這筆獎學金相當於學校送他出國留學。學校會根據明年的行程，安排他跟團出國。留學的國家會在英國、美國、加拿大、法國、奧地利等中安排。面對這些獎勵，余濤宏耿直回應：「沒想到！這一切來得太突然了！」

19歲的余濤宏來自貴州仁懷，是武漢工程科技學院的2019級大一新生，在信息工程學院攻讀計算機科學與技術專業。帶了他一個學期的輔導員邵杰用「憨厚、正直、善良」來形容他的學生，「這次見義勇為的事情被曝光後，我第一反應是心疼，因為此前他的腿受過傷。余濤宏接受了不少媒體採訪，聊天中發現他的心態很好，不驕不躁，一直說這是他應該做的事情。」

報導說聽到大家說自己「火了」，余濤宏說：「我一個學生，沒什麼火不火的。今後還是會積極參加各種志願服務活動。當時我還真不知道當時自己為啥會跑那麼快！一看到有人快摔倒，什麼都沒想，就衝過去了。」

看了自己在監控視頻裡面連滾帶爬的樣子，和網友們的誇獎，余濤宏表示：「我只是做了一件很小的事，沒想到帶來這麼大的反響。受之有愧！」不少網友覺得，這樣的學生值得獎勵。

電梯出國

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