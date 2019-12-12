生前無償捐血7.3萬毫升 湖北「獻血大王」身後捐器官

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湖北「獻血大王」汪炎平10日因病去世，年僅48歲。11年間，他曾無償獻血106次73600毫升，相當於15個成年人血液總量。當日，汪炎平的兒子汪金雷遵從其生前願望，將其眼角膜和其他器官捐獻醫院。

湖北「獻血大王」汪炎平10日因病去世，年僅48歲。 (取材湖北日報) 分享 facebook

綜合媒體報導，生於1971年的汪炎平是一名普通農民，因熱心公益，被推舉為孝感市無償獻血志願者服務隊副隊長。多年來，他以一己之力影響並帶動周邊鄉鎮300餘名村民參與無償獻血，常年奔走鄉間開展志願服務，連續多次獲得全國無償獻血奉獻獎金獎、全國無償獻血促進獎特別獎等，並當選CCTV2014年度「三農人物」。

弟弟汪新平回憶，2005年正月初七，他們兄弟兩個去漢川市區給舅舅拜年。在一家酒店門口看到了採血車，哥哥就拉著他走了上去。兄弟二人每人獻了400毫升全血。

湖北「獻血大王」汪炎平10日因病去世，年僅48歲。 (取材湖北日報) 分享 facebook

「獻血不但不會對自己造成傷害，還能救人。」醫護人員的話，憨厚的汪炎平記在了心裡。隨後，每等獻血間隔期過了，他就去獻血，開始是獻全血，後來經常捐獻成分血。

據報導，隨著對獻血的認識越來越深，汪炎平不僅自己獻，還帶著家人去獻。女兒汪玉芬回憶，2010年10月1日，正好是自己18歲的生日，那天一大早，父女就坐著班車去孝感市中心血站獻血，她記得工作人員還送上一大束鮮花祝她生日快樂。

汪炎平出名後，被推舉為漢川市獻血志願者服務隊隊長。為了宣傳無償獻血，汪炎平還花錢在摩托車上焊製一塊鐵牌，上面寫著「我獻血，我快樂，我健康，無償獻血志願者汪炎平」，他還在鐵牌上留下了自己的電話號碼。他將從血站拿來的宣傳單，放在摩托車的後備箱裡，見人就發。

2016年10月，因為意外摔傷頸椎，汪炎平高位截癱；今年12月10日，因嚴重併發症猝然離世。聞訊後，社會各界人士，自發從各地趕往漢川悼念送別。

漢川市紅十字會秘書長陳文君表示，「汪炎平作為一個普通農民，生前無償獻血百餘次，去世後捐獻眼角膜和遺體器官用作醫學研究，為社會做貢獻，他值得我們學習」。