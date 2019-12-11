他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

大陸姚姓男子中4000萬，結果竟是老闆傳錯。圖片來源／ingimage 分享 facebook

中國大陸一名姚姓男子以微信支付的方式，請了熟識的彩券行老闆代購彩券，且很幸運地中了1001萬人民幣（約4,330萬台幣）的獎金，不過就在他要兌獎時，卻被老闆告知「那不是你的票，傳錯了」，讓他中大獎的美夢瞬間破碎。

據「今日小新聞」報導，大陸陝西一名姚姓男子因認識彩券行老闆的關係，今年7月便請他幫忙代買彩券，並在當下以微信支付了人民幣20元（約新台幣86元）的費用給對方，後來在開獎時，男子發現他幸運中了2注，其中一注1萬人民幣（約4萬台幣），而另一注為1000萬人民幣（約4,326萬台幣），讓他當下開心以為自己發了財。

沒想到，當姚姓男子去兌獎時卻慘遭晴天霹靂，老闆竟告知他，「那不是你的票，是我把照片傳錯了，這1001萬的獎金是由前一位獲1800萬元（約7,786萬台幣）的人所中的」，姚先生聽聞後當場崩潰，而後，雙方抱持著不將事情鬧大的態度，協調以15萬元（約64萬台幣）作為精神賠償費為事作結。

但不久後，此事卻爆出前一位獲獎人只中了台幣7,786萬元，並未獲得4,330萬元的獎金，讓姚先生質疑，獎金遭彩券行老闆私吞，因此請律師申請法院調查，不過老闆憤而指出，「雙方當時協調以賠償金彌補過失，現在還遭到對方提告，倘若當初真有暗藏獎金，早就躲起來了」，而目前全案已交由當地法院受理。