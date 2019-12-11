親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

他彩券中4000萬元超嗨 老闆一句話瞬間夢碎

2019-12-11 19:46聯合新聞網 綜合報導

大陸姚姓男子中4000萬，結果竟是老闆傳錯。圖片來源／ingimage
大陸姚姓男子中4000萬，結果竟是老闆傳錯。圖片來源／ingimage
分享

中國大陸一名姚姓男子以微信支付的方式，請了熟識的彩券行老闆代購彩券，且很幸運地中了1001萬人民幣（約4,330萬台幣）的獎金，不過就在他要兌獎時，卻被老闆告知「那不是你的票，傳錯了」，讓他中大獎的美夢瞬間破碎。

「今日小新聞」報導，大陸陝西一名姚姓男子因認識彩券行老闆的關係，今年7月便請他幫忙代買彩券，並在當下以微信支付了人民幣20元（約新台幣86元）的費用給對方，後來在開獎時，男子發現他幸運中了2注，其中一注1萬人民幣（約4萬台幣），而另一注為1000萬人民幣（約4,326萬台幣），讓他當下開心以為自己發了財。

沒想到，當姚姓男子去兌獎時卻慘遭晴天霹靂，老闆竟告知他，「那不是你的票，是我把照片傳錯了，這1001萬的獎金是由前一位獲1800萬元（約7,786萬台幣）的人所中的」，姚先生聽聞後當場崩潰，而後，雙方抱持著不將事情鬧大的態度，協調以15萬元（約64萬台幣）作為精神賠償費為事作結。

但不久後，此事卻爆出前一位獲獎人只中了台幣7,786萬元，並未獲得4,330萬元的獎金，讓姚先生質疑，獎金遭彩券行老闆私吞，因此請律師申請法院調查，不過老闆憤而指出，「雙方當時協調以賠償金彌補過失，現在還遭到對方提告，倘若當初真有暗藏獎金，早就躲起來了」，而目前全案已交由當地法院受理。

彩券行人民幣微信

延伸閱讀

他參加員工旅遊遭扣薪 怒喊不合規定掀網議論

店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位...

18歲男狂打工樂喊成功買房 真相曝光慘遭打臉

韓國客戶開會狂吃她豆腐 對方竟喊「這沒什麼」

相關新聞

得罪女友？他被塗成「黑人」 司機誤以為老外頻撂英文

2019-12-11 19:16

國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

2019-12-11 14:59

女友嬉鬧輕拍肚 竟打歪男友內臟

2019-12-11 13:59

驚！老鼠攻擊女嬰小臉 啃出上百傷口 咬掉半邊鼻子

2019-12-11 13:58

貴州山區出現紫禁城！大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 10:00

真有輕功水上飄！他輕鬆凌空踩水 真實身分曝光了

2019-12-10 20:46

他被女友輕拍肚子竟打歪內臟 腹部劇痛送醫急救

2019-12-10 19:35

乘客收噩耗飛機緊急滑回 海航：情緒失控不宜繼續運輸

2019-12-10 13:20

熱門文章

貴州山區出現紫禁城！大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 10:00

真有輕功水上飄！他輕鬆凌空踩水 真實身分曝光了

2019-12-10 20:46

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top