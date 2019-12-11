國中生發明廚餘「神器」 讓倒垃圾再也不弄髒手

上海一名國中生發明一款新型濕垃圾分類袋，標榜防異味、不破袋、不髒手、一拉一提、輕輕鬆鬆。圖擷自 澎湃新聞 分享 facebook

大陸上海自今年7月起開始實施《上海市生活垃圾管理條例》，率先全大陸進入乾、濕垃圾細分的時代，所謂的乾垃圾和濕垃圾其實就是台灣分類中的一般垃圾與廚餘。日前上海一名國中生發明了一款濕垃圾「神器」，讓倒廚餘時不再把袋子弄破也不再弄髒手，短短幾個月內已經累積高達200多萬份訂單，也讓他成為網紅。

根據「澎湃新聞」昨（10日）報導，上海一名國中生施源發明了一款名為「白菜拉拉袋」的新型濕垃圾分類袋，標榜防異味、不破袋、不髒手、一拉一提、輕輕鬆鬆。這款垃圾袋從發明到量產僅用了短短幾個月的時間，經過4次改良後，目前已經是4.0版本，一天能量產出7.2萬個垃圾袋。

發明者施源表示「這麼受歡迎，完全出乎我們的意料」，由於訂單太多，他動員全家幫忙，家中客廳宛如成為小型快遞站，施源父親也提到，目前已經有200多萬份訂單，銷售金額估計也有幾十萬人民幣。

施源提到，他仔細觀察後發現裝濕垃圾的袋子常常破掉，這樣不僅會散發異味，還容易弄得到處濕答答的。他也表示有次下雨天時因為裝濕垃圾的袋子破掉，雨水和穢物混合在一起全掉在他的褲子上，這也讓他萌生了優化垃圾袋的想法。

經過多次實驗，施源研發出4.0版本的垃圾袋，它的開口與底部之間有一條縱向的「腰封」，可以把開口牢牢綁住，在傾倒垃圾時只需要把腰封拉斷，單手就能把垃圾提起並傾倒，非常方便。

施源也表示，原本只想在自己的社區裡免費贈送，但後來需求者越來越多，其他居民甚至報導過的媒體都頻頻接到市民諮詢哪裡有販售。他更說，白菜拉拉袋如今已申請了專利，5.0版本也在籌備中，下一步他計畫把生活中的每個塑膠袋都配上拉拉條，讓任意一款袋子都可以成為功能性垃圾袋。