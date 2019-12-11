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驚！老鼠攻擊女嬰小臉 啃出上百傷口 咬掉半邊鼻子

2019-12-11 13:58世界日報 杭州11日電

來源：YouTube

雲南省楚雄州雙柏縣一名年僅三個月大的女嬰，日前獨自在家時，遭到老鼠的啃食。女嬰鼻子的右側被完全咬掉，整個臉部有上百處咬傷。

3個月大女嬰慘遭群鼠啃食臉部！咬傷上百處，右側鼻子完全咬掉… (視頻截圖)
3個月大女嬰慘遭群鼠啃食臉部！咬傷上百處，右側鼻子完全咬掉… (視頻截圖)
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FM1039溫州交通廣播報導，接診的昆明市兒童醫院耳鼻喉科副主任醫師婁凡說：「我們大概數了一下，覺得僅僅被這個動物牙齒咬的，可能有上百處吧，因為實在是太多了，根本數不清楚，反正還是很嚴重的。」

婁凡指出，「（女嬰）臉上咬的最嚴重的部位就是在鼻部這個地方，特別是鼻子右側，她的右側的鼻翼大塊都缺失了，整個鼻腔是掀起來，鼻子整個是外翻起來了，鼻腔已經和外面是連通的。」

3個月大女嬰慘遭群鼠啃食臉部！咬傷上百處，右側鼻子完全咬掉… (視頻截圖)
3個月大女嬰慘遭群鼠啃食臉部！咬傷上百處，右側鼻子完全咬掉… (視頻截圖)
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另一名醫師張恆龍說：「右側鼻翼這一塊，已經被咬傷，軟骨已經露出來了，臉部有很多的齒痕咬傷。」

一個不過百日的孩子，為何會遭此厄運呢？

據孩子父母描述，事發前，他們剛給孩子餵了奶。看孩子吃飽了，兩人便離開了，只留下孩子單獨在屋內。等兩人再次折返到房間裡時，就看到了令人驚愕的一幕。

女嬰隨後還需要到疾控中心注射狂犬疫苗。醫生表示，儘管女嬰目前已經完成初步的清創和縫合。但臉部傷口的恢復卻需要一個漫長的過程，而孩子的容貌想要得到恢復，更是一項複雜而浩大的工程。

醫師牙齒

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