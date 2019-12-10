真有輕功水上飄！他輕鬆凌空踩水 真實身分曝光了

不少電影中的主角經過多年鍛煉就能成為武林高手，無論飛簷走壁或是輕功水上飄也無難度，但原來現實也有人能練成一身好武功。內地一名男子早前將其習武片段上載至社交平台，驚人的水面彈跳功力旋即獲瘋傳，連外國媒體都紛紛轉載，獲得極大關注。原來這名男子自少習武，更曾是少林子弟，雖然年僅28歲，卻已有十多年武術根底。

日前網上瘋傳一段「輕功水上飄」短片，可見一名男子從地面跳起，踏在放於膠椅上的水桶後，再凌空踢向一個掛於半空、至成年男子肩膊高度的水袋後落地。另一短片則顯示男子將膠椅放於矮牆邊，並將水桶放在椅上，一躍而上跳到水面，再安全跳到矮牆上，整個動作過程中身上並無被水沾濕。短片不但在內地短片網獲得超過數萬次點擊，更被外國傳媒轉載及報道。

這名懂得「水上飄」的男子原來來自重慶，名叫小強，雖然年僅28歲，武齡卻已超過18年。自小習武的他曾是少林子弟，功力不容小看。小強說，自小便對武術感興趣，加上有極高的彈跳天賦，故願意花長時間鍛煉彈跳力，「武術是我的專長，彈跳是我的特長，所以我把彈跳運用到武術上，沒想到經過無數次的試驗就挑戰成功了」。

小強又大方分享練習被他命名為「蜻蜓點水」的彈跳絕技的秘訣，稱除了天生的過人彈跳力外，後天鍛煉也非常重要，「主要是借助你的核心肌群，還有就是撐腿的速度必須要快」。他又稱如要展現「點水」或「水上飄」動作的難度，踩水的一下必須要盡量拉長，「這樣才會有那種難度挑戰性和視覺衝擊感」。

雖然小強願意大方分享練成絕技的方法，身為武術學校負責人的他卻特別提醒看過片段的觀眾切勿盲目模仿，「這不是一天兩天可以練成的，有些動作是我根據自己的特長而自創的，每個人都有每個人的特長，不一定要模仿它」。他希望受關注的片段能吸引更多人願意學武，「能讓小朋友強身健體，把中國武術發揚下去」。

網上瘋傳一段「輕功水上飄」短片，一名男子從地面跳起，踏在水面上後再凌空踢向水袋後落地。圖／取自西瓜視頻 分享 facebook 網上瘋傳一段「輕功水上飄」短片，一名男子從地面跳起，踏在水面上後再凌空踢向水袋後落地。圖／取自西瓜視頻 分享 facebook 網上瘋傳一段「輕功水上飄」短片，一名男子從地面跳起，踏在水面上後再凌空踢向水袋後落地。圖／取自西瓜視頻 分享 facebook 網上瘋傳一段「輕功水上飄」短片，一名男子從地面跳起，踏在水面上後再凌空踢向水袋後落地。圖／取自西瓜視頻 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》