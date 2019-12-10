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他被女友輕拍肚子竟打歪內臟 腹部劇痛送醫急救

2019-12-10 19:35聯合新聞網 綜合報導

廣東省一名男子，被女友輕打了一下肚子，結果他的肚子就開始劇烈疼痛，緊急送醫後才發...
廣東省一名男子，被女友輕打了一下肚子，結果他的肚子就開始劇烈疼痛，緊急送醫後才發現，原來自己患有「先天性橫隔膜疝氣」，就連臟器都被「打歪了」。圖擷自廣州日報
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女友輕輕打了男友肚子，竟把對方打到送醫院！日前廣東省梅州市的一名男子，跟女友在嘻笑玩鬧的過程中，女友輕輕的一巴掌打到男子腹部，隨後他的肚子就開始劇烈疼痛，並出現呼吸不順等症狀，緊急送醫後才發現，就連腹腔臟器都被「打歪了」。

根據《廣州日報》報導，這名27歲的麥先生是一名客運司機，到廣州工作5年多，近日跟相戀2年的女友打鬧的過程中，被女友用手輕輕的打到腹部，沒過多久麥先生的肚子就開始疼痛，還出現胸悶胸痛的狀況。送到醫院檢查後，醫生確定男子患有「先天性橫隔膜疝氣」，這是一種因橫隔膜缺損，使腹腔內容物進入胸腔內所造成的疾病，患者會出現腹脹、腹痛、胸悶、呼吸困難等症狀，若沒有及時治療還可能出現胃腸壞死、穿孔，嚴重還會引發胸腔感染，危及生命。

醫生對男子進行腹腔鏡下膈疝修補手術後，將他位移腹腔臟器移回原位，並縫合了橫膈肌，所幸男子在術後恢復相當良好，沒有大礙。

醫生呼籲這種病診斷較為困難，因此一經確診後，就必須立刻進行手術。男子也表示，一開始他以為只是普通的胸悶胸痛，休息一下就好，但誰知道活動過後他覺得更痛了，不過多虧有醫生的幫忙才讓他脫離險境。

腹痛手術

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