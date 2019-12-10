四川明代古墓 出土500年前雞蛋和稻穀

四川首次 廣安明代古墓出土500年前雞蛋 (取材自西華都市報) 分享 facebook

日前，四川省廣安市文物部門工作人員在廣安協興生態文化旅遊園區展開考古挖掘時，發現穿越500年的雞蛋和稻穀。據廣安市博物館館長唐雲梅介紹，這兩樣文物是廣安市開展全民水庫規範化建設及西溪河流域綜合整治工程中，在協興園區葫蘆島西側的兩座明代古墓中發現的。

綜合媒體報導，從墓地出土的墓誌銘可知，墓葬為明代廣安人楊銘(1435-1501)及妻鄭氏、范氏等人之墓。墓地共出土各類文物17件，有釉陶穀倉罐、瓷碗、青銅簪、銅鏡、墓誌銘等。最為特別的是M1二號後龕放置的穀倉罐，罐內尚存的稻穀中包裹著外形完好的雞蛋，雞蛋數量暫不詳。

據報導，目前中國考古出土了雞蛋並見諸報端的案例僅兩起，一是貴州習水黃金灣遺址發現的2000多年前的漢代被泥土包裹的雞蛋殼，二是江蘇溧陽上興鎮土坑墓發現的2500年前春秋時期一罐已鈣化的雞蛋殼。中國考古出土雞蛋的案例極少，四川更是首次出現。

「雞蛋能保存得如此完好，得益於墓主之子對墓室的精心營建。」唐雲梅說，石室墓做工精細，墓室封閉性好。所有的木棺內底鋪滿2-5厘米的石灰層，並枕以石灰枕，防潮防腐性好。裝有稻穀和雞蛋的穀倉罐有罐蓋保護，免受淤泥的侵蝕，營造出了一個恆溫恆濕的密閉空間，陪葬的稻穀及雞蛋才得以完整保存至今。

唐雲梅說，此次出土的雞蛋放置於陪葬品穀倉罐中。穀倉罐又名魂瓶，是死者靈魂的棲息地或寄托物，在內盛放穀物的習俗在漢代就很流行，是死者對五穀豐登、子孫繁衍的祈求，以及對長生不死神仙生活的嚮往。

「鑑於考古出土雞蛋案例較少，此次廣安明墓出土保存完好的雞蛋，將為研究西南地區家禽的演變源流、餵養方式、養殖業的發展歷史提供了珍貴實物資料。」唐雲梅介紹，下一步將採用紅外無損檢測技術對出土的雞蛋進行無損分析，弄清雞蛋的實際數量及保存狀況，以便採取更科學合理的保存手段。