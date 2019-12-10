2歲43公斤…大胃王女童如今立志做這件事

11歲，身高162公分，體重則是95公斤，她終於開始減肥，並立志成為一名減肥醫師。 (取材自推特) 分享 facebook

很多人認為小孩就是要肉肉的更可愛，也才能長高、長壯。中國一名2歲女童，從小就是一個吃貨，1歲時體重就已有24公斤，2歲時更重達43公斤，整個臉部因贅肉關係，雙眼與嘴巴都是呈現下垂狀態。如今她已11歲，身高162公分，體重則是95公斤，她終於開始減肥，並立志成為一名減肥醫師。

1歲時體重就已有24公斤，2歲時更重達43公斤，整個臉部因贅肉關係，雙眼與嘴巴都是呈現下垂狀態。 圖／取自《ザ！世界仰天ニュース》 分享 facebook

日本綜藝節目《！世界仰天》9年前訪問到中國一名2歲女童思佳，當時她的體重已達43公斤，且胃口非常大。每天起床後會先自己爬上餐桌吃飯，飯後一小時，媽媽還會帶她去雜貨店買點心。

思佳午餐吃完一碗飯後也會要求再添飯，若家長試圖阻止，她就會嚎啕大哭，思佳爸爸曉瑞表示，「給她吃不就是了嗎？家裡又不是養不起，看她哭成那樣，看起來好像很可憐」。

不過有時思佳即使大哭也要不到食物，2歲的她竟會獨自一人離開家裡，到附近的零售商店，向老闆討食物吃。也因此她身形越來越胖。

時隔9年，她終於意識到健康問題，決定開始減少食量，並透過運動減肥，她也說，希望未來成為減肥醫師，協助肥胖症患者減肥。

節目主持人中居正廣提到，3歲以前是小孩的重要發育階段，若3歲前習慣暴飲暴食，就容易養成不良的飲食習慣，也會將胃撐大。