乘客收噩耗飛機緊急滑回 海航：情緒失控不宜繼續運輸

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日前從杭州飛往三亞的海南航空HU7638航班上，兩名旅客因親人過世，要求從已經開始滑行的航班下機，機組人員了解情況後緊急滑回，導致航班延誤。不少網友為機組人員人性化關懷點讚，也有網友認為這一行為破壞了規則，對其他旅客不公平；也有人在兩者間糾結，但認為要以安全為首。

起飛前乘客收到噩耗，飛機緊急滑回！網友卻吵翻了。 (視頻截圖) 分享 facebook

綜合媒體報導，據該航班上的乘客爆料，家中出事的是一對老夫妻，當時他們從前排走來後座焦急地說，家裡人去世了，得馬上下飛機改航班去天津。兩分鐘後，機上就開始廣播：「有旅客需要中止飛行，飛機將滑回航站樓。」

據了解，該航班原本於10時10分起飛，延誤近50分鐘後，於10時56分重新順利起飛，延誤15分鐘抵達三亞。飛機上乘務長表示，平時飛行中她們也經常會遇到各種突發狀況，今天這樣的事，大家都能夠理解，所以盡了最大努力，確保服務以人為本。

根據公司運行手冊也規定，在旅客存在情緒失控風險不適宜繼續運輸的情況下，出於安全及人性關懷，決定迅速滑回終止其行程。

據報導，蕭山機場此前也發生過一樁因為緊急情況滑回的事。2013年9月15日，在杭州出差的陳女士接到噩耗，女兒和婆婆在家出了車禍，女兒當場去世。當晚10時，陳女士趕往蕭山機場，搭乘次日凌晨回長沙的航班。結果當她趕到機場時，值機口已關閉，飛機正滑向跑道。機場得知陳女士的特殊情況後，協調了7個部門，將已經在離登機口5公里之外跑道上的班機叫了回來，載上陳女士重新出發。