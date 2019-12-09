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獨眼正妹教師頭髮遮右眼 接受缺陷熱愛生活贏讚賞

2019-12-09 20:10聯合新聞網 綜合報導

陳曉婷長相相當清秀，但卻經常用頭髮蓋住她的右半邊臉，原來是因為在9歲時，右眼罹患...
陳曉婷長相相當清秀，但卻經常用頭髮蓋住她的右半邊臉，原來是因為在9歲時，右眼罹患眼癌，必須將眼睛完全切除，導致她現在只剩下右眼窩。圖擷自微博
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中國大陸廣東省一名正妹教師，擁有秀麗的長髮和水汪汪的大眼睛，長相相當清秀，但她卻經常用頭髮蓋住她的右半邊臉，原來是因為她在9歲時，右眼罹患眼癌，必須將眼睛完全切除，導致她現在只剩下右眼窩。但她卻沒有因此氣餒，反而成為她生活的動力，迎來無數學生的讚賞。

根據大陸《南方網》報導，這名名為陳曉婷的女教師，來自廣東省茂名化州市，她出生於農村，在她小時候因為父母必須外出打工，因此由祖父母帶大。不過9歲時，她卻因眼癌而失去眼球，但她卻沒有自暴自棄，反而更用功讀書，考上自己的理想學校華南師範大學，後來更當上老家化州的中學歷史教師。

報導中也提到，陳曉婷與學生相處融洽，常與學生打成一片。她表示，不認識她的人，看到她的右眼情況，都會感到驚訝，甚至覺得有點恐怖，畢竟是一個空盪盪的眼窩在那裡。但她卻認為，其實生活是一個接受自己、欣賞自己、喜歡自己的一個過程，就算我們生活有些小缺陷，但是我們得接受自己，才能夠活得精采一點。

現在的陳曉婷平日要帶6個班的歷史課，更是一名班主任，平日更以自身經歷教育學生，告訴大家，單眼失明又如何，對生命最大的褒奬其實就是熱愛生活。

陳曉婷擁有秀麗的長髮和水汪汪的大眼睛，長相相當清秀。圖擷自微博
陳曉婷擁有秀麗的長髮和水汪汪的大眼睛，長相相當清秀。圖擷自微博
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陳曉婷認為就算我們生活有些小缺陷，但是我們得接受自己，才能夠活得精采一點。圖擷自...
陳曉婷認為就算我們生活有些小缺陷，但是我們得接受自己，才能夠活得精采一點。圖擷自微博
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正妹失明

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