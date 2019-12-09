外送員按門鈴吵醒小孩 男子氣到扯爛他安全帽

點餐人與外送員上演全武行。圖／取自 澎湃新聞 分享 facebook

外送員會遇到形形色色的顧客，相對就更容易發生衝突。中國大陸貴陽一名外送員送餐時，忽略顧客要求，餐點送達後沒有打電話反而是按門鈴，導致顧客家的小孩被吵醒，為此顧客氣到將外送員罵了一頓，甚至扯爛他的安全帽，一度上演全武行，痛罵外送員「對工作不盡責就不要做！」

根據《澎湃新聞》報導，大陸貴陽一名外送員，送餐時按了門鈴，吵醒一名男性顧客家的孩子，因此被顧客打罵了一頓。警察介入後，該顧客解釋，當時點餐時有註明「孩子在睡覺，不要按門鈴請打電話」，第一次外送員沒有回覆，於是他又發了第二次訊息，外送員則回應「嗯嗯」。

結果外送員送達餐點後，卻仍按了門鈴，也吵醒了熟睡中的孩子。外送員表示，該顧客下樓指著他鼻子就大罵一頓，「要打我但沒打到，帽子都被扯爛了，東西也摔到地上」。

該顧客怒不可遏的表示，既然外送員都已回應訊息，顯示他有看到此要求，然而送到餐點後卻又按了門鈴，根本是對自己的工作不負責任，痛罵他「對工作不盡責就不要做，看你是要去賣蔥賣蒜都可以」。

其他網友認為，「確實是外送員的錯，既然已經看到顧客的訴求就該履行，但打人也是不對的」、「送餐的有錯，但錯不至於挨打」、「提醒了也回應了，的確是外送員不負責任」、「多次提醒還有什麼好說的，自己不把別人的事當事，活該」。

不過也有人認為，「怕吵醒就先把門鈴關了，匆匆忙忙趕到的人真會把之前的忘記了」、「要麼別買、要麼自己去門口等」、「吃個外賣想要五星酒店的服務」、「你家小孩很難入睡可能跟有這樣神經兮兮的父母有關係」。