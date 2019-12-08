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15歲罕病少女 有張60歲老婦臉

2019-12-08 13:16世界日報 中國新聞組／北京8日電

遼寧省黑山縣一位少女小鳳從來不自拍，因為罕見的皮膚早衰鬆弛症，導致15歲的她有著一張60歲的「老臉」。小鳳哪也不敢去，也沒有朋友。如今，因為她的一封求助信，郭明義愛心團隊發動捐款，帶她接受手術，要找回小鳳的自信與尊嚴。

看看新聞報導，家住遼寧省黑山縣農村的小鳳（化名）初中畢業後，就待在家裡。小鳳的父親王洪德回憶，在小鳳1歲多時，就出現皮膚鬆弛、下垂、褶皺增多，全身皮膚都受到影響，伴隨年齡的增長，症狀越來越重。

經過診斷，小鳳得的是皮膚早衰鬆弛症，遺傳自患有此病的媽媽。而別人異樣的眼光，也在小鳳幼小心靈裡留下的陰影。由於沒有朋友，父母下地幹活時，她就和家裡代養的鴿子為伴，餵食、說說話。

一個偶然機會，小鳳在網路上看到許多熱心助人的故事。抱著試一試的想法，她給郭明義愛心團隊寫了一封求助信。剛看到這封信時，郭明義久久不能放下。要讓孩子建立健康、陽光的性格，改變容貌是第一步。

為了這樣一封求助信，他和他的愛心團隊開始行動。積極捐款、志願者陪伴小鳳、醫學專家和治療醫院積極為小鳳制定手術方案，許多人正在行動著，就像郭明義說的那樣，這些愛心人士，要讓小鳳更有尊嚴，和大家一起來在陽光下學習、生活。

報導指出，於小鳳的疾病是先天導致，皮膚鬆弛的早衰症狀無法通過藥物治療。專家建議通過整形外科手術的方式去除面部皺紋。7日上午，郭明義陪同小鳳一家在瀋陽進行了全面的身體檢查，並提取了全家的血液樣本進行DNA檢驗。專家團隊將根據小鳳的身體情況進一步制定詳細的手術計畫和治療方案。

預計下周，就會對小鳳進行手術，術後半個月左右，小鳳就可以恢復。

專家表示，術後可以讓小鳳容貌維持五到十年左右時間，若之後還需要再做手術，手術就不像第一次手術複雜。

遼寧省黑山縣一位少女小鳳從來不自拍，因為罕見的皮膚早衰鬆弛症，導致15歲的她有著...
遼寧省黑山縣一位少女小鳳從來不自拍，因為罕見的皮膚早衰鬆弛症，導致15歲的她有著一張60歲的「老臉」。圖取自看看新聞
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手術愛心捐款

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