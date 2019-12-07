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「第一美胸」切粉瘤險喪命！走過鬼門關曬35E豪乳

2019-12-07 21:11香港01 卡洛兒

擁有36E的徐冬冬有「中國第一美胸」之稱。圖翻攝自微博
擁有36E的徐冬冬有「中國第一美胸」之稱。圖翻攝自微博
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有「中國第一美胸」之稱的女星徐冬冬，上月初在北京一間整形醫院接受粉瘤切除手術時昏迷，需要送到急症室接受搶救，幸好最後平安無事。走過鬼門關的她日前在微博分享近照，只見她身穿玫瑰紅晚裝，大玩「中門大開」非常搶眼，盡騷35E巨胸，更以「鬥雞眼」鬼臉證明已恢復健康。

徐冬冬上月初到北京一間整型醫院動刀切除粉瘤，卻意外陷入昏迷緊急送院，據了解，徐冬冬的右肩一直長有粉瘤，由於其體積愈來愈大，開始有礙觀瞻，所以才到整形醫院接受手術，可是粉瘤太近動脈，令她出血過多導致昏迷，最後要急送到北京朝陽區急診搶救中心救治。

幸好不久她便清醒過來，事件令徐冬冬更明白健康的重要，「這次對我來說真的就像一個警鐘」。她上月底復工參加《國影盛典》，前日（5日）亦在微博貼出近照，只見穿着紅色晚裝的她精神奕奕，胸前開窿設計勁騷35E巨胸，非常火辣，她還擺出多個精靈表情影相。網友紛紛讚好，「傻里傻氣的冬冬姐回來啦！」

微博「嘴強王哲」也轉發照片，提到「希望徐冬冬不要受整容風波的影響」，但徐冬冬隨即糾正「不是整容，是脂肪瘤手術！」，又公開此對話截圖，有感而發地說「人與人之間沒有什麼事情是溝通決解不了的，世界是美好的」。

徐冬冬日前在微博分享近照，身穿玫瑰紅晚裝，大玩「中門大開」非常搶眼。圖翻攝自微博
徐冬冬日前在微博分享近照，身穿玫瑰紅晚裝，大玩「中門大開」非常搶眼。圖翻攝自微博
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徐冬冬日前在微博分享近照，身穿玫瑰紅晚裝，大玩「中門大開」非常搶眼。圖翻攝自微博
徐冬冬日前在微博分享近照，身穿玫瑰紅晚裝，大玩「中門大開」非常搶眼。圖翻攝自微博
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徐冬冬上月初到北京一間整型醫院動刀切除粉瘤。圖翻攝自微博
徐冬冬上月初到北京一間整型醫院動刀切除粉瘤。圖翻攝自微博
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徐冬冬曾意外陷入昏迷緊急送院。圖翻攝自微博
徐冬冬曾意外陷入昏迷緊急送院。圖翻攝自微博
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徐冬冬整形醫院做手術突昏迷　「中國第一美胸」出血過多仍未甦醒

網紅美女曾自爆16歲起整容33次　女兒曝光招毒舌惡評：豬鼻鬥雞眼

文章授權轉載自《香港01》

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