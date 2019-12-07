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上千人誤信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘賠200萬痛哭

2019-12-07 20:09香港01 向樂高

菜農一句話誤傳成「免費蘿蔔隨便拔」，引來上千人一窩蜂湧去拔蘿蔔。圖翻攝自微博
菜農一句話誤傳成「免費蘿蔔隨便拔」，引來上千人一窩蜂湧去拔蘿蔔。圖翻攝自微博
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一個謠言可以大得難以想像，大陸一名菜農在200畝的田中種蘿蔔，由於有些蘿蔔不抗旱，放久了容易壞，於是私下跟熟人和村民說可以自己來拔不抗旱的蘿蔔，沒想到卻被誤傳成「免費蘿蔔隨便拔」，引來上千人一窩蜂湧去拔蘿蔔，即使妻子衝上去喊：「我是田地主人，這些不是免費蘿蔔」也無人理會，結果整片田的蘿蔔都被免費拔光，損失達50萬元人民幣（約新台幣220萬元）。

中國新洲一名菜農陳德林日前和人合夥承包了200畝新地，全用來種蘿蔔，想不到日前他赴四川學習考察時，卻突然接到妻子電話表示，許多人自稱看到免費送蘿蔔的消息，專程前來拔蘿蔔。

從當日（1日）的照片及影片可見，無數人在田裏拔蘿蔔，有人喊着「免費的蘿蔔啊」，有人更開直播拍賣，喊價「十塊錢一袋、十塊錢一袋」，還有民眾直接把車子開進田地，打算一次載回家。另有人成功拔蘿蔔後，在田中開高歌，旁人興奮伴舞。

即使妻子告知：「我是這片田地的主人，這些不是免費蘿蔔」也無人理會，後來警察來了，拉起警戒線，仍無法阻止大量人駕車前往，妻子稱：「最近3天每天都有人來，還有人晚上打手電筒在地裏找蘿蔔，今天上午還有人來，地裏現在一根蘿蔔都找不到了。」

菜農陳德林對此非常無奈，他指由於田裏有些品種不抗旱，長期放在田裏容易壞，於是私下跟熟人、村民表示，這一部分蘿蔔可以免費送，讓他們自己去田裏摘來吃，「不知道怎麼變成了這片蘿蔔全部免費」，消息更越傳越廣，引來上千人湧去拔蘿蔔。

陳德林說，這批蘿蔔是他和妻子過年的指望，現在蘿蔔全沒了讓他難過得回家痛哭，現在也不知該向誰追究。事件曝光後，有好心網友替菜農籌錢，陳陸續收到一些零星捐款，不過始終不及其損失。武漢市公安局新洲區分局民警表示，已收到報案，目前仍在調查中。

有人拔蘿蔔後興奮得揮動蘿蔔唱歌跳舞。圖翻攝自微博
有人拔蘿蔔後興奮得揮動蘿蔔唱歌跳舞。圖翻攝自微博
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警察來了，拉起警戒線，仍無法阻止大量人駕車前往。圖翻攝自微博
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文章授權轉載自《香港01》

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