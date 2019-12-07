禁民眾自帶！湖南殯儀館賣6.4萬元骨灰盒

湖南寧鄉市殯儀館日前發通知，稱停止為自帶骨灰盒的喪屬提供承接、裝灰服務，消息引發爭議，質疑殯儀館實為自售天價骨灰盒牟利、有壟斷之嫌。對此，殯儀館館長吳萍稱，此舉原由此前喪屬自帶骨灰盒損壞而引發矛盾。目前相關人員已被暫停職務，當地官方介入調查。

澎湃新聞報導，網友5日發文揭露寧鄉殯儀館存在壟斷經營、售賣「天價」骨灰盒。起因來自：寧鄉市殯儀館4日發布《關於停止對喪屬自帶骨灰盒提供承接和裝灰服務的通知》，稱殯儀館透過公開招標向正規生產廠家採購了質量和售後保障的骨灰盒。為避免自帶骨灰盒因質量問題，在骨灰裝填過程中出現炸裂或損壞，自2019年12月6日起，停止對自帶骨灰盒的喪屬提供骨灰盒和骨灰裝填服務。

報導指出，寧鄉市殯儀館屬寧鄉市民政局的二級事業單位。據網友披露「招標網」信息，寧鄉市殯儀館去年中標的政府採購單價最高的骨灰盒為每個6001元（約新台幣2.5萬），但價格分別賣到了1萬2800元（約新台幣5.5萬）和1萬4800元每個（約新台幣6.4萬)，利潤率分別為113%和150%。

對此，殯儀館業務員說，家屬可視經濟情況來購買，不存在強買強賣，如果是農村戶口，可以享受殯葬改革的補貼，提供死者農村戶口本後領取200元（約新台幣800元）的骨灰盒，如果覺得200元的質量不好，可以自主選擇，有幾百到1萬4880元（約新台幣6.4萬)的不等。

一位喪屬表示，其實人死了買什麼盒子都一樣，但大家都是選擇千元以上的盒子，出於面子考慮，也只能買個千元以上的。

消息在網上引發議論，有聲音嘲諷「淪落到連死人錢都不放過，死不起啊！一個盒子上萬比房價還貴。」

寧鄉市民政局5日回應稱，已責成寧鄉市殯儀館撤回此《通知》；暫停寧鄉市殯儀館支部書記陳璐華、寧鄉市殯儀館館長吳萍職務；配合寧鄉市紀委、市監委對此事件的調查。

寧鄉縣殯儀館館長吳萍說：「骨灰出來時氣溫達到80多攝氏度，如果盒子質量不過關，可能引發炸裂損壞。」吳萍解釋，之所以出這樣的規定，是此前有喪屬帶著自製的骨灰盒來殯儀館時出現過損壞而引發矛盾。

對於被質疑「壟斷經營天價骨灰盒」，吳萍表示，價格是殯儀館參照市場行為自主定價後報給寧鄉市發改委備案後的市場行為，並沒有強迫喪屬購買高價骨灰盒，也可以選擇售價200餘元的盒子。去年寧鄉殯儀館骨灰盒營業額達500多萬，這些收入都交給了寧鄉市財政。

大陸湖南寧鄉市殯儀館傳出禁止家屬自帶骨灰盒的消息。圖翻攝自澎湃新聞 分享 facebook